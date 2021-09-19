消息：恒大往来银行计提损失准备 计划展延短期贷款

四位银行业高管向路透社说，深陷债务漩涡的中国房地产开发商--恒大集团的部分主要往来银行已经为了恒大相关贷款计提损失准备，另一些银行则计划展延短期贷款。

这些首次披露的银行措施，显示出中国的金融机构正在为恒大可能倒闭做准备。恒大负债近3050亿美元，包括贷款、债券、所谓的信托产品以及欠承包商和供应商的钱等。

一名银行高管表示，中国农业银行已经计提部分贷款损失准备，以审慎应对对恒大的地产贷款。

同时，两名消息人士说，恒大另外两大贷款行民生银行和中信银行准备对部分短期贷款进行展期，

根据四名银行界消息人士的说法，中国银行业者持有恒大的贷款曝险已经在过去一年下滑，多数贷款余额都有担保品或有存单作为保证。

以民生为例，该行对恒大的贷款余额在过去12个月从400亿元人民币降至300亿元，一消息人士称，民生银行最近几个月已经停止提供恒大新贷款。

恒大去年公布向银行及其他机构的贷款总额为6934亿元人民币，其中分析师认为占比较大的信托贷款已经较2019年的7823亿元下滑。

据路透社报道，银行业对恒大的曝险相当广泛，根据一份遭外泄的2020年文件，当中显示恒大向超过128家银行及逾121家非银行机构进行借贷；该文件被恒大斥为“凭空捏造”，但许多分析师都认真看待。

一名国有银行消息人士表示，在该份文件外泄之后，中国央行要求所有恒大的主要往来银行检讨其曝险，并逐月评估相关财务风险。

另一方面，东方汇理（Amundi）一位发言人周五向路透社表示，该公司的中国恒大集团敞口目前为2500万美元，不到今年早些时候的10%。东方汇理是欧洲最大的资产管理公司，管理资产规模达2万亿美元。

EMAXX数据显示，东方汇理在3月持有价值约3亿美元的恒大国际市场债券，是当时最大的整体持有者。EMAXX数据根据最新的公开披露提供基金所持债券的细节。

当时恒大的国际债券总计近200亿美元，每一美元面值的债券交易价接近90美分，但此后由于对其财务状况的担忧加剧，本月交易价已跌至25至30美分。