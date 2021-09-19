美媒：中国阻挠联合国朝鲜制裁监督小组工作

知情人士透露，在中国寻求帮助盟友并与美国不合之际，一个负责监控国际对朝鲜制裁的联合国专家小组陷入机能失调。

根据《华尔街日报》看到的一份草案，这个八人小组即将发布的报告发现，平壤持续使用空壳公司、掩盖船只身份并采取之前报告中提过的手法来避开制裁，推进核项目和弹道导弹计划。

这些知情人士说，中国不愿意合作的态度增加了起草这份报告的难度，该份报告将于本月发布。《华尔街日报》引述知情人士说，中国政府对该专家小组的提问敷衍了事，阻碍了对一系列问题的调查，包括在中国海域作业时涉嫌参与破坏制裁的船只。

该份报告的草案显示，该小组中的中国专家还在报告中加入了异议脚注，质疑其同事的调查结果，并对与朝鲜无关的问题提出反对意见，譬如中国大陆的主权和台湾的地位。

《华尔街日报》引述上述知情人士称，这些问题的后果就是该小组在向联合国主要大国提供信息方面日益受阻，而朝鲜则升级了导致这些制裁的挑衅行为。平壤最近启动了一个生产钸的反应堆，并在周三试射了两枚短程弹道导弹。一些美国官员和关注朝鲜的观察人士认为，这些行动意在考验拜登政府。

据报道，中国外交部对该专家小组的报告外泄表示关切，并批评媒体追逐这些被其称做道听途说的传闻。一份声明表示，中国政府一直都在认真执行安理会关于朝鲜的决议，中方已认真调查并负责任地回应了该专家小组提出的每个问题。

美国驻联合国代表团的一名代表在一份声明中称，朝鲜对国际安全构成威胁，美国长期以来都在敦促朝鲜制裁委员会与相关专家小组“合作”。

曾在2014至2019年担任朝鲜问题专家小组协调员的英国非法交易问题专家Hugh Griffiths称，中国政府阻挠该专家小组研究的明显做法缺乏远见。

《华尔街日报》引述Griffiths称：“这不是美国的问题，而是一个全球性问题。而且这个问题以后会反噬中国，因为朝鲜领导层也不太喜欢中国人。”

美中两国为争夺全球影响力而展开的角力使世界卫生组织（WHO）应对冠病疫情的行动受到冲击，也让世界贸易组织（WTO）陷入困境。此外，监督组织认为，联合国今年对缅甸军事政变以及埃塞俄比亚对国内提格雷地区的军事镇压反应不力，这在一定程度上也是美中这两个对手国之间的分歧造成的。

据报道，五年前，在朝鲜领导人金正恩进行核试验并发射导弹后，为惩罚朝鲜，美中就对朝鲜实施一系列制裁达成了一致，并得到了俄罗斯的支持。

据前美国官员和中国外交事务专家称，后来政治考量发生了变化，中国开始将朝鲜的武器计划更多地视为美国的难题，而不是中国的。2018年和2019年，时任美国总统特朗普曾与金正恩打交道，但其努力并未取得成效，当时平壤提出用部分放弃核能力换取全面的制裁解除，这些要求被华盛顿拒绝了。

此后，美中较量浮出水面，波及到曾经团结一致的联合国制裁委员会，自2018年以来该委员会没有就在制裁名单上新增一家企业或其他实体达成过一致。上述知情人士称，北京方面一直在寻求放松对朝鲜的制裁，并减少对逃避制裁的调查。

得克萨斯州安吉洛州立大学政治科学系教授、前美国国防情报局分析员Bruce Bechtol说，北京希望封锁那些显示朝鲜如何积极规避联合国制裁的信息，以保护朝鲜。“朝鲜人只要能从非法活动中赚到钱就行，他们不一定要从中国人那里得到钱。”

在撰写最新报告时，这个专家小组向中国政府询问了疑似规避制裁的船只在中国水域“反复、定期出现”的事情。中国的联合国代表团仅表示，那些疑似向朝鲜运送燃料的船只“自2020年以来未曾进入过中国港口”。

对于丹麦一部纪录片中出现的违反制裁行为，中国也不予调查。《鼹鼠：朝鲜卧底》（The Mole: Undercover in North Korea）使用了隐藏摄像机镜头，显示了据称是朝鲜军火商在北京会面的画面。中国驻联合国代表团表示，2020年的这部电影疑似以非法手段制作，因此不应作为可信的信息来源。

专家小组就朝鲜和一些朝鲜科学家曾经就读的中国大学之间的交流提出质疑，中国在回应时对这类活动属禁止之列的说法提出异议，要求专家小组停止向这些大学发出询问，并说报告应省略学校的名字，以避免发出任何错误的信号。

该小组的中国成员是来自中国外交部的官员李向峰，他任职于外交部条约法律司，负责研究朝鲜的常规武器活动。但曾为该小组成员的Griffiths说，报告并没有显示出对这些活动进行了任何实质性调查。

不过李向峰积极地提出持异议的脚注。该小组提及了一家名称含有台湾的公司，李向峰反对在提及时未注明中国大陆的主权主张。脚注120写道：“一位专家表示，在该公司的名称后面有必要加上‘位于中国台湾省’。”

前英国驻朝鲜大使Alastair Morgan表示，虽然小组报告包含记录不同立场的脚注是正常的，但专家应该是独立的，而不是其政府的代表。Morgan之前任这个联合国小组的协调员，4月份卸任。

他说：“这给人的感觉是，代表中国政府的小组成员（当然小组成员应该是独立的）更感兴趣的可能是术语和名称，而非有效防止违反制裁的行为，。”

这些知情人士透露，俄罗斯专家与中国专家的立场一致，指该小组部分结论缺乏证据。当该报告草案提到朝鲜今年春天进行的导弹试验时，脚注8称“两位专家表示，朝鲜在2021年3月25日所发射飞行物的性质和技术并不清楚”，尽管这些导弹试射已经得到了日本、韩国和美国的证实。