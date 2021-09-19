林郑形容选委会选举意义重大

香港选委会选举今早开跑，香港特首林郑月娥形容，这场选举意义重大，是落实“爱国者治港”原则后的首场选举。

综合港媒报道，林郑今早在投票开始前，巡视设于湾仔香港会议展览中心1楼会议厅的投票站。林郑形容今天举行的选举意义重大，是落实“爱国者治港”原则后的首场选举。她并说，这场选举将为未来的立法会选举和特首选举打好基础。

林郑也说，选委会选举具有广泛代表性，而且当选人须负责选出立法会议员和提名立法会参选人，为重要的把关角色；因此，即使今天的选举只有约4900名选民，也非常重要。

根据选举安排，投票于今早9时开始，至下午6时结束，全港共设有五个一般投票站及一个专用投票站。

今年3月，中国全国人大会议高票通过《全国人民代表大会关于完善香港特别行政区选举制度的决定》。根据决定，香港选委会扩大到五个界别共1500人，负责选举特首候任人、立法会部分议员，以及提名特首候选人、立法会议员候选人等。

另一方面，中共政治局常委、国务院副总理韩正昨天（9月18日）下午在广东深圳会见了林郑，他充分肯定港府的工作成绩，并表示希望港府贯彻“爱国者治港”原则，组织好接下来的三场重大选举。

韩正充分肯定港府依法施政，在疫情防控、恢复经济、纾解民困等方面取得的工作成绩，他也提到前海深港现代服务业合作区扩区赋能，希望港府抓住粤港澳大湾区建设的机遇，发挥香港独特优势，用好中央支持政策，不断深化香港与大陆的互利合作。