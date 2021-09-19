韩国瑜在美演讲 批民进党摧毁民主

台湾前高雄市长韩国瑜指出，民进党最大的问题就是权力的傲慢和不尊重历史，他并批评民进党成天把爱台湾挂嘴上，但却做出许多掏空台湾、伤害民主的事情。

据《联合报》报道，韩国瑜今天在芝加哥全美台湾同乡联盟年会发表演讲时说，他自从去年台湾总统选举结束后，就委拒许多活动，而芝加哥年会是他选后首次参加的大型活动。

他说：“2020年总统大选，许多侨胞扶老携幼返台......一定要亲自来谢谢侨胞。”

据报道，韩国瑜在这场题为《美陆争霸和冠病疫情对中华民国的冲击与机遇》的演讲中也说，美国和中国大陆争霸、冠病疫情都影响台湾的发展和生活，但最大威胁其实是民进党政府。他并指民进党扭曲台湾历史，“假中华民国之名，行掏空国家之实”，摧毁民主机制。

韩国瑜也谈到，民进党成天把台湾价值掛在嘴上，“民进党像是注册专利最爱谈台湾价值、爱台湾，但大家应该重新认识中华民国的历史，台澎金马近70年的和平是过去中华民国的努力，但民进党造成许多人的爱国心不敢表现，不敢说出爱中华民国。”

韩国瑜还说，自己和国民党都不怕输，但不能一直输，“民进党继续为所欲为会摧毁台湾民主”。韩国瑜在去年台湾总统选举中败选，之后又被高雄市民罢免了高雄市长职务。

