张丽善挺朱立伦 国民党主席选举蓝县市长首表态

台湾在野的国民党主席选举进入倒数时刻，云林县长张丽善昨天公开力挺朱立伦，“我相信朱立伦，我支持朱立伦”。这也让张丽善成为这次国民党主席改选中，首位表态的蓝营县市长。

张丽善昨晚在社交媒体面簿贴文称，国民党即将在9月25日产生新的党主席，而新任党主席须体认到，究竟要提出哪些主张与做法，才能让多数人民安心，愿意跟著国民党一起往前走。

张丽善指出，若新任党主席在关键议题上拥抱极端，即便高亢言论能够激起部分党员热情，“这样的人选依旧不会是我所支持的对象”。

她并认为，国民党正走在一条重建人民信任的道路上，稍有不慎，所有努力就会付之一炬，面对民进党一党独大，国民党已没有时间再走错路。

张丽善也说，自己身为国民党的地方首长，呼吁党员静下心好好思考，因为这场党主席的选举不只攸关国民党本身，也牵动许多对国民党有深切期待的非党员，更是国际如何看待国民党将再起或是颓毁的关键时刻。

张丽善最后说，虽然她与每一名参与此次党主席选举的党员都是好伙伴，但此刻也要坦诚地表达自己的意向，“我相信朱立伦，我支持朱立伦”。

张丽善的这则贴文也获得朱立伦回应。朱立伦在留言区写道，最后关键时刻，谢谢张丽善相挺。“与社会主流民意站在一起，才是人民需要的国民党。”

他并说：“这不是为了支持朱立伦个人，这是为了中国国民党的未来而投，这是为了中华民国的将来而投。”