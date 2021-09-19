香港职工盟启动解散程序 下月召开特別大会表决

成立31年的香港职工会联盟（简称职工盟）正式启动解散程序，并将于10月3日召开特別会员大会表决。

综合多家港媒报道，职工盟今天下午召开记者会宣布上述消息。职工盟主席黄迺元说，随着教协、石墙花等组织最近相继解散，他已经有心理准备面对职工盟的解散。

黄迺元说，职工盟执委会成员已全部离任，仅剩他、副主席邓建华及司库锺松光处理解散事宜。

职工盟章程规定，特别会员大会必须有全体过半数代表出席，并获得五分之四成员以不记名投票赞成，才可以正式通过解散。

黄迺元也在记者会上反驳媒体早前对职工盟的指控，强调职工盟并非“外国代理人”，也没勾结外国势力。他并指所谓的勾结，其实只是作为“非建制工会”背负的原罪。

亲北京的《大公报》周一（13日）报道指职工盟的“亚洲专讯资料研究中心”26年来一直收受“美西方黑金”，这些钱以美国官方及欧洲多国基金会资金执行项目名义拨出，金主包括福特基金会等，26年来共收境外款达1.18亿港元（2040万新元）。

香港民主派团体近期掀起解散潮。网媒“香港01”上月引述知情人士说，支联会解散后，职工盟是当局的下一个目标，再下来可能是不同专业界别内曾高调参与反修例风波的团体，包括社工及医护等。

据职工盟网站介绍，职工盟在1990年成立，有97个属会，会员人数约14万5000人，各属会来自多个行业，包括物业管理、清洁、运输、航空、饮食、建筑及社福等。