大陆暂停台两水果输入 高雄市长批借势打压

针对中国大陆海关今天指台湾释迦（大陆称番荔枝）、莲雾检出检疫性有害生物，明天（9月20日）起暂停输入，高雄市长陈其迈回应，这是大陆借势打压台湾，打击台湾农民。

据《联合报》报道，陈其迈说，台湾输入大陆的农产品，品质优良，把关良好。他表示，个別批次的果品贸易，是否含有害生物，应基于客观事实及证据，并循国际与两岸果品贸易规范解决争端。

陈其迈认为，大陆此次突然以所谓有害生物病虫害为由，在中秋假期片面宣布将禁止台湾莲雾、释迦输入，而且今天通知，明天就不得输入，此做法对台湾极不友善，更不符合世界贸易组织（WTO）规范，有如禁止凤梨（大陆称菠萝）输入大陆事件的翻版。

陈其迈强调，这是大陆借势打压台湾，更打击所有勤奋的台湾农民。台湾莲雾种植面积3166公顷，其中高雄市莲雾种植面积为405公顷，约占12%。

另据中央社报道，高雄市政府农业局说，高雄莲雾一年产量约有5700吨，以台湾内销为主，占比九成，其余一成外销；在外销一成中，外销大陆比例超过九成。

报道引述高雄市农业局长张清荣说，高雄市长期推展及经营农产品外销日本、加拿大等国际市场，今年3月起凤梨外销大陆受阻后，农业局就持续辅导农会与合作社分散贸易风险，扩大与加强日本等合作，并辅导莲雾分散大陆以外的其他地区。

大陆今年2月称，因多次从台湾输往大陆的凤梨中检出大洋臀纹粉蚧、新菠萝灰粉蚧和菝葜黑圆盾蚧等检疫性有害生物，从3月起暂停从台湾输入凤梨。