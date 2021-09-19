通过流调溯源，经专家组研判分析，厦门此轮疫情起源是外市输入病例，在工厂等人群密集场所暴发和扩散，在首次报告病例前已经传播2至3代。

据中国央视报道，中国福建省厦门市政府今天下午在新闻发布会透露上述消息，并称相关部门对阳性样本进行基因测序，检出28份样本，均为德尔塔变异株，且高度同源，属于同一传播链条。

福建省本轮疫情最早在320万人口的莆田市暴发，首例确诊病例于本月10日报告，是在对仙游县一所小学在校学生进行核酸检测时发现，疫情随后蔓延到厦门、泉州。

莆田官方此前通报，本次疫情疑似源头为一名自新加坡入境人员。这名被视作首名感染者的林姓男子于8月4日乘航班MF852从新加坡入境厦门，入境后即被集中隔离医学观察，8月19日解除隔离后（其间核酸检测均为阴性）回仙游，“点对点”接送至集中隔离点，8月26日解除隔离，9月10日即入境38天后核酸结果呈阳性，后被诊断为冠病确诊病例。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆周四（9月16日）在中国国务院联防联控机制的新闻发布会上说，目前根据流行病学调查，还有抗体水平检测，尤其是根据基因测序的比对分析，该名病例有非常大可能性是在隔离期间感染上的，从而导致了后续疫情的发生。

