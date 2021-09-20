恒大境内外两支债券将于本周四迎来付息日

中国恒大的流动性危机是否像看上去那么可怕，债券投资者即将得到答案。

据彭博社报道，两支恒大债券将于周四（23日）迎来付息日，这将是对恒大能否在拖欠银行贷款及供应商款项且境内理财产品逾期的情况下，继续履行债券兑付义务的关键检验。债券定价显示了投资者对违约可能性很高的预期，其中一支债券价格已经低于面值的30%。

据报道，对恒大偿付3000亿美元债务能力的担忧正蔓延到中国金融市场。其它房地产公司股票重挫，一项美元计价垃圾债指数收益率升至约14%的近十年高位。

彭博汇总数据显示，恒大周四需为票息8.25%的5年期美元债支付8350万美元利息，而据该债券契约，逾期30天后将被视为违约。当天还需要为一支境内债券支付2.32亿元人民币利息。

总体而言，截至今年年末恒大需支付的债券利息总额达6.69亿美元。彭博汇总数据显示，其中约6.15亿美元来自美元债券。惠誉本月将恒大评级进一步下调至更深的垃圾级，称兑付逾期可能性上升，存在“可能”违约的风险。

恒大今天还需要支付银行贷款利息，宽限期为一天。今明两天是中国公共假期。虽然到期支付金额未对外披露，但据知情人士上周透露，政府部门告知恒大的主要债权银行，恒大将暂停支付下周到期利息，恒大仍在与银行讨论贷款展期等事宜。

恒大债务重组越来越有成为现实的可能性，因此债券投资者争相寻找专业帮助。彭博社引述一位知情人士透露，Addleshaw Goddard已与部分恒大债券持有人进行了接触，并准备成立债权人委员会与恒大谈判。

恒大债务包括5718亿元人民币来自银行和信托公司等金融机构的贷款，其中2400亿元人民币将在不到一年内到期。截至6月30日，平均贷款成本为9.02%。恒大部分借款是以物业及设备、土地使用权、附属公司股权等作抵押。

截至去年底，中国民生银行、中国农业银行和中国工商银行是恒大主要贷款银行。