四川女生九一八穿和服拍照引发网民两极反应

今年是“九一八事变”90周年，中国官媒呼吁国人“勿忘国耻”，但网上曝出四川攀枝花学院一名女生“九一八”当天穿和服逛校园拍照，引起网民愤怒，校方紧急回应称将调查处理。

据澎湃新闻发布的一则视频，一名女生穿着粉色和服，手持纸伞在校园里游走，还有同伴在旁拍照。

事件在网络引发争论，一边是有网民抨击，认为此举反映当代年轻人正逐渐忘却历史，“毫无爱国心”，影响恶劣；另一边也有人认为是小题大做、上纲上线，“和服没有日本军国主义色彩”，不能逢日必反，盲目敌日仇日。

还有网民认为，即便穿和服本身没问题，但错在不应该在“九一八”这种特殊日子穿，属于“顶风作案”。

攀枝花学院昨天在官方微博发布情况通报说，校方对此高度重视，立即联合攀枝花相关部门展开调查处理。

另据九派新闻报道，攀枝花学院党委行政办公室一名工作人员昨天中午回应说，暂不清楚此事，但以一个老师的身份来看，该学生在九一八事变90周年当天穿和服十分不合适。

这并非和服首次触碰中国网民在日本问题上的敏感神经，福建厦门上个月刚刚发生一名女子穿和服做核酸检测被志愿者劝退事件，同样引起舆论争议。

“九一八事变”在中国被视为抗战历史的起点，9月18日在中国也深具“不忘国耻”的象征意义，每年9月18日当天，东北各大城市都会鸣防空警报以警醒后人。

据人民网报道，辽宁省沈阳市18日当天举行“勿忘九一八撞钟鸣警仪式”，中共政治局常委、中央纪委书记赵乐际出席。

赵乐际讲话时强调，举行撞钟鸣警仪式就是要铭记悲壮历史、缅怀革命先烈、弘扬抗战精神、开创美好未来，要坚持正确历史观，准确把握抗日战争的重大意义、历史进程、主流本质，汲取继续前进的智慧和力量。