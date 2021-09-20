外销大陆主力水果被禁 有台商考虑转行

中国大陆暂停台湾番荔枝（台湾称释迦）和莲雾输入，对台湾水果出口影响很大，在大陆厦门、长三角地区经营两岸进出口多年的台商纷纷表示，台湾外销大陆主力水果全被禁，可能要考虑转行，或改为投资在大陆种植台湾水果。

中国大陆海关总署昨天发通知称，今年以来多次从台湾输大陆番荔枝和莲雾中检出检疫性有害生物——大洋臀纹粉蚧，决定自9月20日起暂停台湾番荔枝和莲雾输入大陆。

据台湾《联合报》报道，一名在长三角经营台湾食品多年的台商说，近年水果已无法用小三通方式运到大陆销售，都要经过正常贸易通关程序，也就是俗称的“正贸”，“绿色通道”也时有波折，因成本、检疫时间上升，生意早就越来越不好做，年初的“凤梨事件”可以说是个导火线，很多人开始减少台湾水果进口，改以许可的食品、饮品、酒类为主。

台商回忆，大陆在2月26日宣布自3月1日起禁止输入台湾凤梨时，因大陆没有228假期，尚有缓冲可赶搭“最后一班船”，让台湾盘商手中已采收的货先销到大陆，但这次因中秋连假，若有准备登船的水果，可能会烂在仓库里。

对于许多受惠于大陆补贴政策，仍在厦门经营台湾水果进口的十多家台商，销陆比较有市场的三大“主力水果”全被禁，打击很大。

有台商说，未来只能喝“西北风”了，甚至有台商坦言，不如转为研究大陆官方先前推出的对台“农林22条”，评估投资在大陆种水果。

据台湾农委会公开资讯，今年1至8月，台湾新鲜释迦出口到大陆1万4673公吨、价值13.05亿元（新台币，下同，约6300万新元）；新鲜莲雾2234公吨、价值2.39亿元；新鲜凤梨2020年出口大陆4万1661公吨、价值13.85亿元，被禁的三种台湾水果销往大陆占外销比重皆超过九成。

另外，台湾农委会昨天要求大陆9月30日以前提出虫害的科学证据，否则就要向WTO提出争端解决控诉，将是台湾农产品上告WTO首例。台湾总统蔡英文也在面簿发文批评大陆方面的做法，已违反国际贸易规范。

但有台湾学者认为，WTO仲裁机制早已式微，成效有限，对台湾不见得有利。