李嘉诚售上海物业套现21亿人民币

香港富豪李嘉诚家族旗下的长实集团再次出售内地物业，此次出售的是位于上海静安区，长实可回款21亿元（人民币，下同，约4.37亿新元）。

综合《中国证券报》、《时代财经》及路透社报道，接盘方香港希慎兴业有限公司将以35亿元收购的项目位于上海新闸路688号，名为“世纪盛荟广场”，是一处已经竣工但久未开业的写字楼与商铺混合发展项目。

李嘉诚旗下长实集团为该项目持股60%的控股股东，对于此次出售，长实集团回应指香港及内地为其重点市场，集团资深顾问李嘉诚及主席李泽钜均对香港及内地充满信心。

长实表示，此次物业销售是集团作为地产公司的日常销售业务之一，长实在此次销售所占收入为21亿元。

据报道，世纪盛荟广场项目以前是紧邻上海静安区“东八块”的西斯文里地块，2005年被和记黄埔、上海达安和上海盛融投资有限公司共同出资2.925亿元购得。

与长实在内地的其它被质疑“龟速开发”“囤地”的物业项目相似，该项目地块也被长实握在手里多年。拿地八年后的2013年3月该项目才开工，竣工日期也从原定的2015年8月延迟到2018年，直至出售也未投入使用。

据报道，按该项目的初始收购价及其股比计算，长实拿下该项目约花费1.755亿元，16年后转手出售获得21亿元，对长实来说是笔划算的生意。

李嘉诚及其家族旗下公司近年多次因抛售内地资产成为新闻热点，但公开信息显示，长实集团过去10年在内地物业销售收入每年平均约298亿港元（约51.7亿新元），目前在内地扔拥有50多个房地产项目，分布于20多个城市。