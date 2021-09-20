消息：澳门官员下午办博彩法咨询会博彩业者参与

彭博社披露，澳门特区官员将在今天（20日）下午就修改《博彩法》一事举办咨询活动，让博彩业者参与。

受邀出席咨询活动的消息人士称，业界代表希望，澳门政府机构提供关于修改《博彩法》的更多信息，以便让业界代表能够更好地评估此次修改如何影响到他们的业务。他们也将特区官员提问，政府未来会不会干预企业运作。有部分消息人士称，出席者认为此次咨询只是一场政治作秀，不会有太多建设性内容。

澳门特区政府上周三（9月15日）起就修改《博彩法》开始咨询公众，包括建议禁止赌场“副牌”，以及委派政府代表担任博彩企业董事。

有“东方蒙地卡罗”之称的澳门，目前只发出三个赌牌（经营赌博的执照）给银河娱乐、永利及澳博旗下公司。这三家公司再按条例，经许可下将执照转批金沙、新濠国际及美高梅三家公司，即“副牌”。该六家赌场的执照将于明年6月到期。

咨询也建议，博彩公司派股息要政府批准，并提升澳门居民在博彩公司的持股比率等。根据目前澳门《博彩法》，博彩企业的澳门居民持股比率要达10%。

公众咨询期为45天，直至今年10月29日；期间澳门政府会举行五场公众咨询，其中一场供业界参与。在与修改《博彩法》有关的信息公布后，在香港上市的多个澳门博彩股曾全线急挫。

香港天大研究院副院长伍俊飞认为，中美关系至今未见纾缓，澳门当局此举某程度上是要规管当地的美资博彩企业。