英媒：恒大业务由政府或国企接管是最后办法

英国《金融时报》引述两名不愿透露姓名的恒大集团高管报道说，恒大的业务可能被地方政府和大型国有开发商企业按地区逐个接管，但如此复杂的救援将是“最后的办法”。

报道引述其中一名高层的说法称，银行必须延长恒大的的贷款期，倘若银行停止与恒大合作，恒大将立即倒闭，“（政府）将如何处理这么多未完成的（房地产）项目和这么多散户投资者？”

路透社此前报道说，四名银行业高管透露，中国农业银行已经计提部分贷款损失准备，以审慎应对对恒大的地产贷款。恒大另外两大贷款行民生银行和中信银行，则准备让短期贷款展期。

恒大集团陷入负债危机，近日多个涉及恒大的消息在网络疯传引发关注。

恒大集团昨晚发布公告辟谣称，近日网络流传的《关于召开全国恒大财富投资人大会通知》是伪造的，非集团旗下恒大金融财富管理（深圳）有限公司官方发布，并称将保留进一步追究制造传播谣言者法律责任的权利。

早前还有网友“江边的牧马人”在网上发起话题“恒大金服隆重上线和恒大金服暴雷金额或涉数百亿，并发布一张题为“关于恒大互联网金融服务（深圳）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报”的图片。

深圳市公安局福田分局昨天深夜接连发通报辟谣，说明事件处置情况。

福田警方通报称，经该局与深圳市市场监督管理局核实，上述图片内容不实，属伪造信息，已立案调查。

福田警方随后又在另一则通报中发布另一起涉恒大虚假信息的处置情况。

通报说，有人报警称网络上流传的《关于恒大金服周期补偿事项通知》为虚假信息，警方调查后确认该通知属伪造，并抓获五名涉嫌以此实施诈骗的犯罪嫌疑人。

恒大系股价今天在港股跌幅居前，中国恒大股价半天跌13.9%，一度跌至2.06港元的低点，为2010年5月以来的最低水平。