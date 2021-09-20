【图集】北京环球影城雨中正式开业

包括环球影城主题公园在内的北京环球度假区今天（20日）正式开园，中午时分迎来首批游客，北京今天阴雨绵绵，但雨天并未影响游客的热情。

据澎湃新闻报道，中共政治局委员、北京市委书记蔡奇，中宣部副部长、文旅部部长胡和平，北京市委副书记、市长陈吉宁等出席了开园仪式。

北京环球影城开业首日阴雨绵绵，游客今天冒雨排队等候进入。（法新社）

陈吉宁致辞时说，北京环球影城作为北京近年来开发的最大项目，以要以北京环球影城开园为契机，持续扩大高水平开放，进一步加快两区建设，打造国际消费中心城市，积极探索构建新发展格局的有效路径。

他还说，将继续与各方密切协作，谋划好后续项目的开发建设， 把北京环球影城打造成为世界一流的文化旅游新标的。

北京环球影城主题公园是世界第五个、亚洲第三个环球影城。目前开放的七大主题景区包括：功夫熊猫盖世之地、变形金刚基地、侏罗纪世界努布拉岛、小黄人乐园、哈利波特的魔法世界、好莱坞以及未来水世界。

游客今天冒雨排队入园。（法新社）

北京环球影城开园时间正值中国中秋小长假期间，多家在线旅游平台此前发布的数据均显示，北京或成今年中秋期间最热门旅游目的地。

北京环球影城门票本月14日正式开售，携程旅游平台数据显示，开售1分钟内开园当日门票即售罄，3分钟内门票预订量破万。

在线旅游平台“去哪儿”估算，中国国庆假期到环球影城打卡的游客人均消费将在3300元（人民币，约687新元）左右，而非黄金周来打卡的游客人均消费将在2500元上下。

很多家长在环球影城开业首日带孩子前来体验。（法新社）

另据第一财经报道，环球影城方面并未公布年客流量的预估数据。参考上海迪士尼数据，开业五年来，以迪士尼乐园为核心的上海国际旅游度假区累计接待游客超过8300万人次，旅游收入超400亿元，上海迪士尼乐园在运营第一年接待了超过1100万名游客，当年实现收支平衡。

中国旅游研究院院长戴斌分析说，“北京环球影城的开业对旅游业的复工复产有很大意义。尤其对20多家合作旅行社和旅游平台是一个巨大的鼓舞。对于中秋和国庆假期旅游消费拉动会很明显。此外，还会带动周边住宿业、配套施工企业甚至是科技公司的发展。”