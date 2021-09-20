小飞机低空穿越成都楼群 监管机构调查

一架轻型运动类通用航空飞机近日飞越四川省成都市新都区城区的视频在网上热传，民航监管机构正在调查事件。

网上视频显示，涉事通航飞机在城区一处建筑稠密地区飞行，飞机先在一栋高楼楼身中部的高度平行处穿越而过，随后又在两栋高层居民楼中间、以平行于或者略低于居民楼楼顶的高度穿过。

据澎湃新闻报道，经搜索视频中的地理信息确认，视频拍摄时，这架飞机飞行区域位于成都市新都区市中心马超东路附近，周围有新都国际广场、北欧印象小区等多个高层建筑，四川音乐学院、西南石油大学等高校也在附近，属于人口、建筑稠密地区。

根据机身涂装信息，涉事飞机属于四川飞歌航空科技有限公司，机型为湖南山河科技自主研制的单发双座下单翼轻型运动飞机山河SA60L（阿若拉）。

中国民航局相关监管法规规定，“在人口稠密区、集镇或居住区的上空或者任何露天公众集会上空，航空器的高度不得低于在其600米水平半径范围内的最高障碍物以上300米”。

民航专业人士说，视频中相关飞行行为明显违反上述监管要求。据知情者介绍，涉事飞机当时是在执行转场任务，以这样的高度穿越人口稠密地区是因为航空管制部门的要求，但飞机的飞行路线选择存在明显失误。

据报道，民航四川监管局已获悉事件，相关工作正在进行。

上游新闻此前报道，2020年8月11日，一架精功通航的SR20通用航空飞机去年曾在北京官厅水库大桥和京张铁路桥之间的狭长水域中，以和桥面高度相同的飞行高度飞行，距离两桥之间最窄处仅52米。

民航华北监管局随后调查认定这一“特技飞行”属于目无规章的蛮干，按照相关规定顶格处罚，对精功通航和当天执飞机长分别罚款一万元（人民币，约2091新元）和暂扣商业驾驶员执照六个月并1000元罚款。