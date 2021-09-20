下午察：两岸水果政治角力又起

两岸关系持续冻僵，凤梨、释迦（番荔枝）和莲雾，台湾出口到中国大陆的三大主力水果全部被令停止输入。

凤梨禁令是在今年2月宣布，3月1日正式生效。释迦和莲雾的禁令更严厉，选在昨天（19日）中秋佳节期间祭出，隔天立即执行，让台湾民进党政府措手不及。据报道，上述三种水果都无法输入大陆，台湾每年将损失近40亿元新台币。

中国大陆两次颁布禁令，都以虫害为由，但台湾舆论大多认为，此事与政治脱离不了关系。

虫子问题还是政治问题？

台湾总统蔡英文在面簿发帖，批评中国大陆无预警暂停输入台湾释迦和莲雾，“违反国际贸易规范”，并指“突袭手段显然不是为了正常的贸易考量”。



蔡英文指大陆片面违反国际贸易规范并非第一次，并称“这种突袭手段，显然不是为了正常的贸易考量”。（蔡英文面簿）

台湾外交部长吴钊燮在推特上发文，同样指责北京将贸易当作武器，并称具敌意的行为已违反国际贸易规范。他反问，中国大陆想加入高标准的CPTPP，“这是笑话吗？”

亲北京的香港大公报则发评论文章，反指民进党推卸责任，明明是台湾的释迦和莲雾多次被验出有害生物介壳虫，民进党却说“大陆打压”、“破坏两岸贸易机制”、“向世贸组织告状”云云，并形容这是蔡英文和民进党一贯的“一哭二闹三上吊”伎俩。

农委会主委陈吉仲则说，大陆所指的“太平洋臀纹粉介壳虫”分布在亚洲多国，在水果表面就能处理，输入地直接薰蒸后可继续贸易，从未有片面暂停输入的案例，呼吁大陆拿出科学证据。他还说，自大陆2月25日颁布凤梨禁令以来，台湾已八度要求陆方进行技术协商，均未获回应。

两岸农业专家、《水果政治学》作者焦钧也评估，第一次还可以假装没有两岸因素，但“第二次就很难再这样说了，它就是一个政治问题。”焦钧也认为，在两岸双边没有直接沟通管道下，检疫问题很难解决。

由此推敲，北京回避与民进党政府协商检疫问题，以虫害为由封杀台湾释迦和莲雾的背后，多少牵涉政治因素。数据也显示，台湾释迦和莲雾的出口市场都高度依赖中国大陆，是大陆可轻易用来反制台湾的一张“水果牌”。据BBC中文网引述台湾农委会数据，台湾释迦年产量约为5万7000公吨，约四分之一出口，而中国大陆进口占比达95%； 莲雾年产量约为5万公吨，十分之一出口，几乎全部是输入中国大陆。

“抗中害台”？不分蓝绿受波及

在台湾内部，两岸水果争议变成国民党批评民进党政府的议题。国民党党主席候选人朱立伦说，台湾的水果当然没问题，现实就是两岸政治因素。

他指责蔡英文政府“明白人装糊涂”不愿意面对、沟通、解决，苦的就是台湾农民。他要民进党说清楚，是“抗中保台”还是“抗中害台”。



国民党党主席候选人朱立伦暗批民进党“抗中害台”。（互联网）

张亚中则指“蔡政府的行政能力实在不行”，由于蔡英文基本上不接受九二共识，海基会与海协会也没有互动的机会，所以发生问题时更没能力处理。

台湾凤梨的主要产地主要是屏东县、台南县、高雄县，都是民进党的传统票仓。当凤梨禁今年2月宣布时，舆论倾向认为那是冲着绿营而去。

莲雾的主要产地包括绿营执政的屏东和高雄，但释迦的主要产地是台东县，那是蓝营执政的地盘。陈吉仲预测，下一个“中枪”的可能是柑橘，若是，台湾柑橘最大产地台中市将首当其冲，那里目前也是插着蓝旗。

由此可见，随着大陆对台祭出的水果禁令范围逐步扩大，台湾多个县市，不分蓝绿，都可能受波及。

台湾农委会称已准备新台币10亿元专案经费，将全力采取相关因应措施保障农民权益，并警告可能正式向世界贸易组织（WTO）提出争端解决控诉。

据报道，有台湾学者认为农委会提出争端解决的胜算大，但是费时，也有人指出，台湾禁止中国大陆多项农产品进口，向WTO申诉未必行得通。

北京“穷台”进行式？

大陆为何选在此时对台湾水果下重手？

纵观近日时政变化，不排除与媒体所报道的，美国在认真考虑让台湾的“台北经济文化代表处”更名为“台湾代表处”有关。双方官员据称还为此在距华盛顿约80公里的马里兰州首府安纳波利斯举行“特殊管道会谈”。北京认为，使用“台湾”一词违反“一个中国”原则，因此强烈反弹。

除了封杀水果，台湾军方年度军演“汉光37号”实兵操演的最后一天（9月17日），大陆解放军派10架军机进入台湾防空识别区。据台湾媒体报道，在演习五天期间，大陆解放军也天天派战机“扰台”。

此外，当大陆在今年3月封杀台湾凤梨时，有分析认为，这可能是北京“穷台论”的起手式，对大陆社会的冲击和副作用很小，但可以做为测试两岸民意和政治风向的工具。也有人认为，北京意在突显民进党政府无能，同时警告蔡英文，若想让台湾经济能够稳定发展，须面对两岸关系是否要继续对立的问题。

大陆微信公众号“占豪”今天（20日）发出题为“对台湾又出手了！”的文章，也将穷台论和台湾水果禁令联系起来。

文章先抨击台湾台独分子遍地，“干嘛一定要吃台湾水果？” 又称种种迹象显示，台湾向大陆供应的水果有问题，而供应日本的水果就比供应大陆的要好，“我们当然可以选择不吃”。

文章说，网民提出要想统一台湾，就必须先“穷台”的意见没错，并称穷台成为大陆统一台湾的手段的“可能性还真有”，原因很简单，从蔡英文过去一段时间以来越来越走向台独看，大陆一定会采取系列措施，也一定会军事手段、经济手段一起用。

香港网媒“香港01”也分析指出，关键仍在两岸关系上，对北京来说，看准了自身是诸多台湾许多输出品项的首要市场，藉此扼住台湾外销产业的咽喉，盼蔡英文政府能够早日改弦易辙。

台湾凤梨可安好？

台湾凤梨主要产地为屏东县、台南县和高雄县，都是民进党票仓。当大陆今年2月宣布凤梨禁令时，舆论倾向认为是冲着绿营而去。（互联网）

“穷台”政策是否有效，还需更长时间观察，但不妨先看看被大陆封杀的凤梨近况如何。

据亲绿的《自由时报》今天报道称，大陆3月禁止台湾凤梨输入后，农委会祭出外销、加工、内销三箭齐发，稳定凤梨产销，减少对单一市场的依赖，外销成绩较去年同期增加566％。

农委会统计，今年凤梨外销，若扣除3月前销往大陆数量，至八月外销量达2万5187公吨，较去年同期增加566％，其中外销日本增加742％、香港增加514％。日本和香港市场“给力”，为挽救台湾凤梨出口市场贡献颇大。

但据BBC中文网报道指出，失去中国大陆市场的损失并未得到完全弥补，去年前七个月大陆进口4万零142公吨台湾凤梨； 而今年同期，日本与香港进口相加为2万3818公吨。

若以数据判断，大陆“穷台”政策多少有点成效，但“穷台”是否能推动并达致统一目标，则仍是个大问号。自凤梨禁令后，台湾肯定已意识到水果出口市场不能单一高度依赖大陆，为打响水果保卫战，势必得谋求出口市场多元化。

中美和两岸关系都日趋复杂，在中美不和、两岸冻僵、美台走近的局面下，台湾无可避免成为美国遏制大陆的筹码，北京对台势必适时出手敲打警告。在凤梨、莲雾和释迦之后，估计还有下一波水果躺着中枪，两岸水果战没完没了，苦的是心惊胆颤的台湾果农。