中国房地产领域担忧拖累美股 道指和标普500指数下挫近2%

对中国房地产市场问题蔓延的担忧，打破了美国股市较长一段时间以来的平静走势，并使标普500指数取得5月以来表现最糟糕的一天。

《华尔街日报》报道，道琼斯指数下跌614.41点，至33970.47点，跌幅1.8%，受卡特彼勒公司以及高盛集团等金融巨头的股票拖累。标普500指数跌1.7%，以科技股为主的纳斯达克综合指数跌2.2%，周一下午早些时候一度下跌超过3%。

标普500指数和纳斯达克指数均可能创下自去年9月以来最糟糕的月度表现，而道琼斯指数可能创下2020年10月以来最大月度跌幅。

对房地产开发商中国恒大的担忧日益加剧；中国恒大是世界上所有公开交易的房地产管理企业或地产开发商中债务负担最大的公司。这一担忧引发了人们从股票、石油和比特币等风险较高的资产中撤出，转而进入较安全的资产。惩罚性的抛售在中午时分加速，道琼斯指数在该时段触及盘中最低点，一度下跌多达972点，之后缩小了一些跌幅。

下跌的范围很广，标普500指数所有11个类股都走低，整个指数中只有4只股票涨幅超过1%。此次跌势也是全球性的：香港恒生指数下跌3.3%，创去年10月以来的最低收盘水平，斯托克欧洲600指数下跌1.7%。

另一方面，标普全球评级周一表示，如果中国房地产开发商中国恒大发生违约，其影响既不会导致一波违约潮，也不会仅是池塘里丢入一颗小石子泛起的涟漪，而是介于两者之间。

作为中国恒大项目公司的部分子公司面临9月23日前到期的银行贷款的利息支付，因此可能出现违约。

《华尔街日报》引述标普全球评级信用分析师Matthew Chow表示：“若出现相关事件，可能会对投资者对中国房地产行业以及投机级市场的信心产生整体性冲击，可能导致其他公司融资渠道减少。”

在中国恒大面临违约风险的同时，中国华融也正处于资本重组之中。

Chow称，这意味着中国两家规模排名靠前的离岸债券发行人，将考验政府为“潜在的重大倒闭事件”提供支持的能力。

标普信用分析师叶翱行表示，中国恒大的问题将对其他开发商、供应商和承包商，以及向这些公司发放贷款的银行产生影响。