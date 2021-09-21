富力地产获主要股东80亿港元财务支持

富力地产将获得主要股东约80亿元（港元，下同，约13.9亿新元）的财务支持；有越来越多的迹象显示，该公司可能受到中国恒大危机的波及。

据彭博社报道，富力地产昨天在香港交易所公告称，主要股东董事长李思廉和总裁张力--将在未来1至2个月内向其提供财务支持。

香港市场昨天交投震荡，恒大财务问题令投资者紧张不安，导致本土地产龙头、银行、保险商股票均遭到抛售。报道称，中国对房地产行业举债的限制令人担心，表现较弱的开发商可能难以筹措到更多的资金，从而在势头减缓的市场中为持续经营融资。

评级为垃圾级的富力地产表示，预计今天将获得24亿港元。公司预计获得财务支持后，即使不考虑资产出售等措施，也将有足够的流动性兑付短期内到期的债务。

受此消息影响，富力地产美元债走高，香港时间昨天下午5时39分，票息5.75%、2022年1月到期的债券每1美元面值走高11.5，至87.7。其股价早前收盘下跌7.3%，自5月27日的近期峰值以来已经累计下跌了60%。

彭博社指出，总部在广东的富力地产近年来面临越来越大的资金压力。去年8月，该公司开始进行资产处置，以偿还债务，其还将子公司股份质押给国有企业，从而改善流动性。

穆迪投资者服务公司本月以再融资风险走高为由，将富力地产评级下调一档，至B2。穆迪称富力地产2022年底前的现金流估值将不足以偿还债务，意味着公司需要新的融资或出售资产。

此外，另一份公告显示，碧桂园服务附属公司碧桂园物业香港同意以不超过100亿元人民币（约20亿新元）从富力物业收购富良环球100%股权。