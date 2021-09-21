全球创新指数发布 中国超过日本

疫情期间，全球政府和企业加码创新投资，世界知识产权组织（WIPO）报告显示，瑞士、瑞典和美国继续领跑全球创新排名，位列第12位的中国也连续第九年排名上升，位居中等收入经济体首位，超过日本、以色列、加拿大等发达经济体。

据WIPO最新发布的《2021年全球创新指数报告》，瑞士连续第11年位居榜首。

据第一财经报道，WIPO总干事邓鸿森说：今年的全球创新指数（GII）向我们表明，尽管疫情对生活和生计造成了巨大影响，但许多部门都展现出惊人的韧性——特别是那些注重数字化、技术和创新的部门。”GII是一种独特的工具，可以指导政策制定者和企业界制定计划，确保各方摆脱疫情，并变得更加强大。

报告显示，2020年的科学产出、研发支出、知识产权申请和风险资本交易在危机前强劲表现的基础上继续增长。值得注意的是，与以往的衰退相比，研发支出在与疫情有关的经济衰退期间展现出更强韧性。

不过，危机对各行各业的影响很不均衡。报告显示，软件、互联网和通信技术、硬件和电气设备以及制药和生物技术企业加大了创新投资和研发力度。但受到疫情病遏制的旅游业其创新投入就不那么如意了。

同时，报告也显示，全球创新地理格局变化不均。北美洲和欧洲继续在全球创新格局中领先。东南亚、东亚和大洋洲的创新表现在过去十年中最为活跃，是唯一与领先者缩小差距的地区。

具体而言，由美国和加拿大组成的北美洲仍是世界上最具创新性的地区。美国在GII排名中连续第三年保持第三位，加拿大上升至第16位。

值得注意的是，尽管以高收入经济体为主的少数国家始终名列前茅，但中国（第12位）、土耳其（第41位）、越南（第44位）、印度（第46位）在内的部分中等收入经济体正在迎头赶上并改变创新格局。

具体而言，如前所述，位列前三名的为瑞士、瑞典和美国。韩国由2020年的第10位跻身2021年的第5位，上升势头明显，其他进入前15位的亚洲经济体有新加坡（第8位）、中国（第12位）和日本（第13位）等。中国是前30位中唯一的中等收入经济体。

此前，欧洲工商管理学院全球指数执行董事朗万（Bruno Lanvin）在接受采访时说，创新逐渐东移同全球经济东移高度相关：第一，近些年来，世界经济的重心已经转移到亚洲，经济增长一直来自亚洲；第二，这一转变本身也是政策的结果：亚洲各国政府选择将发展作为本国优先事项，而作为一个具有竞争力的经济体，创新就是引领的动力；第三，这些国家把教育当作优先事项，培养技术性人才，这种对人力资本的投资，也可以极大地提高创新能力。