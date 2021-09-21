环球影城门票一分钟售罄 花费动辄上千人民币

北京环球影城20日正式开园，不过门票在正式开售1分钟内，就全部售罄。在园区一天，门票、餐饮加上纪念品消费，花费动辄超过千元人民币。

据环球网报道，目前环球影城是采用四级票价，最低是418元（人民币，下同，87.36新元），最贵是748元。如果在开园的这几天来，门票的价格都是638元，不过除了基础的门票服务，如果想要更舒适的旅游体验，还可以加购像优速通之类的产品，400元的优速通服务可以在所有的项目中走一次快速通道。此外还有尊享的贵宾票，包含了门票和专属服务等等，总共的价格是从1200元起，也是根据季节来浮动的。

作为全球知名的主题公园，环球影城坐拥“哈利波特”“小黄人”“变形金刚”“侏罗纪世界”等热门IP。激动的影迷背后，是迅速扩张的消费需求。一家主题公园，一般把门票视为第一次消费。入园后的餐饮、商品等收入为二次消费。而二次消费，才是乐园盈利的关键。

在餐饮方面，记者的随机采访当中，很多消费者透露，虽然每个餐厅的价格不太一样，但差不多人均100元，可以在园区内解决一顿饭。

IP周边也是园区消费的主要推动力。在哈利波特区域，带互动效果的魔杖要349元一根。巫师袍无论大人小孩都是849元。此外，领带售价229元，毛线围巾299元，学院徽章99元，要配齐全套入学装备，成为魔法学院的一员，还是需要花费不少。

按照北京环球影城官方预计，度假区每年将吸引1100万人次的游客。这让这个原本接近北京东六环的商业地块，租金和三环内达到了同一水平。

戴德梁行北区商业地产部主管孟祎说，比通州目前的商业大概多了50%至60%的租金占比，可以同比北京市三环内的租赁租金水平。

某旅游平台数据显示，北京环球度假区官宣开园日期后，周边酒店预订热度增长超10倍，整个北京酒店搜索热度增长达三倍，大多数游客选择在主题公园周边多住1晚。

按照规划，“十四五”期间，文旅产业正是北京通州的重点发力领域之一。通州将以环球主题公园开园为契机，有效承接外溢效应，推动大运河5A级景区、张家湾设计小镇、宋庄艺术小镇、台湖演艺小镇有效串联，打造精品旅游路线，引进更多优质文旅项目。

戴斌说：“现在投入运营的员工超过1万人，前期是12000人左右，那是直接就业。国际经验上来看，它的带动比例应该是在1比4至1比5之间，所以它的直接就业和间接就业加起来会有6至7万人。”

他说，从环球影城前期建设来看，官方发布的数据已经超过了500亿元的投资，它又可以带动二至三倍的投资乘数，拉动1500至2000亿元的间接投资。

目前，中国拥有近3000家主题公园，已成为全球游客量最大的主题乐园市场。但与庞大市场相对的，是中国人游玩主题乐园的比例仅为13%，还有很大的提升空间。