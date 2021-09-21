胡锡进：北京环球影城传递的信号胜于千言万语

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进昨天（20日）就北京环球影城正式开园发文评论说，北京环球影城开业时机较特别，开幕的盛况呈现了中美民间交往的热情和仍在扩大的交往能量，传递出的信号胜于千言万语。

历经20年的项目建设和筹备运营，北京环球影城昨天在中美两国关系不断恶化之际正式开园，吸引了大批游客前来打卡。

胡锡进昨天在微博发文说，他为中国对外开放又结出一个果实感到高兴，希望中国的动态清零能力对旅游业释放出越来越强的保护力，祝愿北京环球影城“运气好，业绩更好”。

他还说，洋主题公园持续在中国凝聚人气，反映的是中国社会对外部文化的开放、友好态度，反映中国的发展在心理上不是零和的独享独占，而是与世界交融的过程，“中国的对外开放越来也深，融合就是它的深度”。

胡锡进也坦言，中国社会规模超大，利益的聚集和分享方式复杂，文化多样性普遍，价值观多元，对外来文化的微辞和欢迎一直同时存在，当前中美关系的恶化的确也严重负面影响了中外文化交流的氛围。

但他指出，北京环球影城即便受到中美高强度竞争和冠病疫情“夹击”，但前途仍让很多分析人士乐观，虽然中美政治关系已经跌落得让很多人使用“冷和平”甚至“冷战”来描述，但北京环球影城开幕的盛况呈现的却是“中美民间交往的热情和仍在扩大的交往能量”。

他最后强调，少数着迷对抗的美国政客脱离“人间烟火”，在与时代的巨大现实别着劲儿，从大历史的视角看，他们一定是“瞎忙活一场”，注定留不下任何值得后世传颂的功业。