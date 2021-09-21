恒大汽车授出3.24亿股权 旨在稳定核心团队

恒大汽车内部人士今日透露，公司处于多事之秋，授出3.24亿股购股权，旨在稳定公司核心技术团队。

据第一财经报道，恒大汽车9月21日发布公告，已根据其于2018年6月6日采纳的购股权计划，向公司若干独立非执行董事及集团若干科研技术雇员等授出购股权，待承授人接受购股权后，该等购股权将赋予承授人权利，认购公司合共3亿2372万股新股份，约相当于公司于本公告日期所有已发行股份约3.31%。

董事会认为本次主要向公司若干独立非执行董事及本集团的科研技术人员等授予购股权，有助继续推动及支持公司发展并确保本集团的整体利益及长远发展稳定性，努力为公司提升企业价值及实现公司的长远目标。因此，董事会认为本次购股权的授出符合公司及所有股东的整体利益。任何属于本集团副总裁级别或以上的非科研技术人员将不获授予任何购股权。

恒大汽车内部人士今日接受采访时说，该公司处于多事之秋，此举有利稳定公司核心技术团队。

据恒大汽车发布的2021年半年度业绩报告，恒大汽车今年上半年营收为69.23亿元（人民币，下同，14.47亿新元），同比增长53.5%；恒大汽车整体亏损48.22亿元，同比扩大96.25%；毛利为2.47亿元，同比下降80.41%；毛利率由上年同期的27.99%下降至今年的3.57%。

对于公司整体亏损大幅扩大，恒大汽车方面在财报中写道，公司正处于拓展新能源汽车业务的投入阶段，新能源汽车业务的市场推广费用及研发投入增加。从2019年到今年上半年，恒大汽车已累计亏损超174亿元。

汽车行业属于资金密集型和技术密集型行业，截至2020年12月，恒大在新能源汽车产业已累计投入474亿元，其中研发投入高达249亿元。按原计划，恒大汽车旗下的恒驰系列产品在今年上半年启动试生产，下半年开始陆续实现量产。

不过，由于恒大汽车当前承受资金压力，其量产计划或存在变数。日前，陷入困境的恒大为了自救，拟出售汽车与物业部分股权。截至9月20日，恒大汽车收盘价为2.90港元，下跌2.68%。