内蒙古财大教授骚扰猥亵学生被解职

中国内蒙古财经大学一名教授被据报骚扰猥亵学生，校方调查后解除他的教师职务，并开除党籍。

据观察者网报道，微博网友@XX的黑格尔本月17日在网上发布题为《控诉：一位教授的骚扰猥亵实录》的文章，讲述自己在内蒙古财经大学本科就读期间，被学校马克思主义学院教授乌峰猥亵的经历，并附带多张疑似与“乌峰”的微信聊天截图。

根据该网友发布的内容，乌峰曾在见面时对她做出拥抱、亲吻等举动，并多次进行言语骚扰。

该网友还说，当时因“懦弱”选择了沉默，如今虽然已经毕业，但一直觉得蒙受了巨大的耻辱和痛苦。她已整理了材料并提交给了纪委、党委及区教育厅等相关部门，希望得到妥善的处理结果。

对此，内蒙古财经大学官方微博18日深夜通报称，学校党委对此事高度重视，当天已召开党委会，决定成立专项工作小组，对网民反映事项迅速开展调查核实；同时停止该教师的教学研究工作，并责令其配合学校开展调查。

内蒙古财经大学官方微信公号今天（21日）发布调查结果的通报说，经查，举报对象乌峰系该校教师，认定其行为严重违反社会公德和师德规范，造成恶劣社会影响，决定给予乌峰开除党籍处分，岗位等级由三级教授降为九级科员，撤销其所获荣誉、称号，追回相关奖金，解除教师职务，并报请自治区教育主管部门撤销其教师资格。

通报还说，学校将在全校范围内开展进一步加强师德师风专项教育活动，教育全体教职员工严守师德底线。