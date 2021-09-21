美国首批M1A2T战车将于2024年抵台

美国售台的108辆M1A2T战车中，首批38辆将在2024年直接交运抵台。台湾军方人士指出，陆军装甲部队现役有三型主力战车，其中，数量有百辆的丶较为老旧的CM12战车，将在M1A2T战车抵台并且部署服役后，进行全面的封存及分阶段汰除。

据《自由时报》报道，军方人士指出，目前已有部分CM12战车已经完成化学封存作业，仅少部分担任训练任务，未来随着M1A2T战车到达台湾，装甲部队的兵力也会转移到新式M1A2T战车单位，届时CM12战车将全数化学封存，并分阶段进行汰除。

台湾装甲部队目前的三型主力战车，包括450辆CM11战车丶100辆的CM12战车以及460辆M60A3（TTS）战车，这三型战车均为中型战车，2024年来台的M1A2T战车则是重型战车，陆军装甲部队未来则会以M1A2T战车丶CM11战车及M60A3（TTS）战车为主力。

CM12型战车是由老旧的M48A3战车进行改装后所命名的型号，与CM11及M60A3（TTS）战车，同列为陆军的主力战车部队。

军方利用生产CM11战车时，采购射控系统额外多出的100套设备，对M48A3战车进行改装，并在1993年以前改装完成，数量为100辆，但因为妥善率不佳，除了逐渐退出本岛防卫主力角色，也采取部分封存模式，以节省维护保养成本。