李卓人何俊仁狱中吁支联会主动解散

正在监狱中服刑的香港支联会主席李卓人及前副主席何俊仁，昨天联名发出公开信，呼吁支联会主动解散。

综合《星岛日报》、东网等报道，李卓人和何俊仁在声明中指出，基于当前的香港社会环境，支联会最好的处理方案，“就是主动解散”。他们还说，知道支联会将在本周六（25日）召开特別会员大会议决解散事宜，对此公开呼吁各个成员团体代表支持解散支联会。

支联会常委上个月已议决通过解散，尚待来临的特别会员大会通过。据报道，由于支联会目前是以“担保有限公司”注册，有关解散的决议须在特別会员大会中获得出席并参与表决的四分之三成员支持，才属有效。

《星岛日报》称，目前被羁押的支联会副主席邹幸彤并不支持解散。

此前，香港警方国安处引用《香港国安法》向七名常委发信，表示有合理理由相信支联会属于“外国代理人”，要求他们向警方提交多项资料，包括自成立以来的成员及职员资料，在港资产、收入及开支等。

不过，支联会表明不会按警方的要求提交资料。

支联会全称“香港市民支援爱国民主运动联合会”，是香港一个民间组织，1989年5月成立，其纲领包括“释放民运人士”“结束一党专政”“建设民主中国”等。

多年来，每逢6月4日，支联会都会在港岛维多利亚公园举办纪念烛光晚会，就是九七回归后，仍年年如期举办。直至2020年，活动才首次不获警方批出不反对通知书，但依然有大批港人走进维园，高举烛光。

今年香港警方除了发出反对通知书，更首次引用《公安条例》围封维多利亚公园，禁止任何人进行任何形式的纪念活动。