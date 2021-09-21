中国在联合国人权会议 批加拿大任意拘留孟晚舟

中国常驻联合国日内瓦代表团公使蒋端批评，加拿大任意拘押华为高管孟晚舟，以此打压中国高科技企业发展。

据新华社报道，联合国人权理事会会议昨天举行与任意拘留问题工作组对话，蒋端在会上批评了美国、澳大利亚以及加拿大等。

蒋端指出，美国关塔那摩监狱无限期拘押疑犯，他并称有关疑犯未经法定程序裁判即被长期拘押，而且持续遭受酷刑和虐待。

同时，蒋端批评澳洲政府实施离岸拘留移民政策，并形容拘留中心居住和医疗条件极其恶劣，被拘押者身心长期遭受摧残。

蒋端也指加拿大无理任意拘押孟晚舟超过1000天。他强调，这是对中国公民进行政治迫害，以此打压中国高科技企业发展。加拿大应立即纠正错误，解除对孟晚舟的任意拘押。

历时超过1000天的孟晚舟引渡案上月18日完成在加拿大的庭审，裁决日期将在下月21日公布。加拿大媒体《环球邮报》早前引述两名加拿大消息人士报道，美国司法部已和华为及孟晚舟的律师重启谈判，探讨双方达成暂缓起诉协议的可能性；由此撤回美国的引渡要求，允许孟晚舟返华。

报道称，此轮谈判已进行了数周。美国愿意在孟晚舟认罪并缴付巨额罚款的前提下，终止引渡和刑事诉讼程序；协议并没有要求华为为违反制裁的指控负企业责任。

孟晚舟是在2018年12月过境加拿大时被捕，当时美国指她在华为的伊朗业务问题上误导汇丰银行，导致汇丰违反美国对伊朗的制裁令，以此要求加拿大逮捕孟晚舟并引渡至美国。