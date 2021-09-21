中国货运飞船和空间站对接

中国空间站的第二艘货运飞船天舟三号”20日与天和核心舱在太空精准对接。

据中新社和人民网报道，天舟三号货运飞船装载了近6吨的补给物资，包括航天员生活物资、舱外航天服及出舱消耗品、空间站平台物资、部分载荷和推进剂等。与空间站组合体完成交会对接后，飞船将转入组合体飞行段，为空间站在轨建造后续飞行任务奠定基础。

北京大学地球与空间科学学院教授、中国空间探测专业委员会副主任焦维新介绍，载人航天飞船与载物航天飞船最大区别之一，是载人航天飞船必须要有用以保障航天员在太空生活的生命保障系统，而载物航天飞船只需要把货物送上太空即可，不用生命保障系统。

焦维新介绍，天舟三号的容量与天舟二号一样，上行运载能力6500公斤，下行运载能力6000公斤，“但是这次运载的生活必需品应该比天舟二号多一些，因为神舟十三号飞船将在太空停留半年，这次给航天员带去的生活用品肯定比上次多，至少是上次的两倍。”

他说：“但是有些方面的物质补给要少一些，比如上次已经把一些航天设备带过去了，这次就不用带了。”焦维新分析，按照载物航天飞船的设计，只要不大于6500公斤都是可以的。

焦维新还介绍：“天舟三号完成任务后，废旧的仪器或者淘汰的仪器，以及航天员的生活垃圾等，这些东西放在货运飞船，返回途中经过大气层便烧毁了，没有烧完的部块会坠落在无人的公海区域。”