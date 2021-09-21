许家印中秋家书致员工 再提“保交楼”目标

中国恒大集团深陷债务危机，恒大集团创始人、董事局主席许家印在中秋节（21日）当天向全体恒大员工致“家书”，声称坚信恒大定能尽快走出至暗时刻，并再次提到实现“保交楼”目标。

据澎湃新闻报道，许家印今天在工作群里发出一封给恒大全体员工的“家书”，他在信中说，当前公司遇到前所未有的巨大困难，全体员工经受着从未有过的严峻挑战，各级领导身先士卒，是保障公司大局稳定的中流砥柱，感谢员工的辛苦付出，并向员工家属致敬。

他还说，他坚信通过各级领导和全体员工的共同努力，恒大一定能尽快走出至暗时刻，加快推进全面复工复产，一定能实现保交楼的重大目标，“向购房者、投资者、合作伙伴和金融机构交出一份敢担当、负责任的答卷。”

恒大集团陷入负债危机，恒大财富也因资金链困难而暂停理财产品兑付，引发投资者恐慌。许家印本月10日还喊话说，要确保到期的财富产品尽早全部兑付，但恒大一些高管却提前赎回投资产品，让舆论哗然。

对于许家印今天在“家书”中的种种表态，中国网民纷纷表示不买单，嘲讽通篇都是漂亮话，“一个字都不要信”，还有网友联系近日网上爆料恒大高管奢靡之风的文章，嘲讽说“一个在酒店过帝王般生活的人，无法取信于民”。

对于许家印此次再提“保交楼”，有网友揣度说，“看来交楼是底线，就看恒大能不能做到了”。

另据路透社报道，目前有3050亿美元负债的恒大本周四将面临重大考验，届时恒大债券到期付息，如果不能在30天内付清利息，这些债券就会违约。

恒大股价在昨天暴跌后今天继续大幅波动，盘中一度反弹3.5%，最多下跌7%，早盘收低3.51%。