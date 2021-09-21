理想汽车因缺芯下调销量预期

理想汽车发布公告，由于马来西亚的疫情大流行，公司毫米波雷达供应商专用芯片的生产受到严重阻碍。因为芯片供应的恢复速度低于预期，现在预计2021 年第三季度的汽车交付量约为24500辆，此前预测的汽车交付量在25000至26000辆之间。

据经济观察网报道，理想汽车公告，公司将继续监控市场状况，并与供应链合作伙伴密切合作，以尽量减少芯片短缺对生产的影响。

对此，记者向理想汽车询问，是否已经开始寻求与其他供应商合作以应对这一问题。理想汽车的一位内部人士回复称，“（芯片短缺是）行业的普遍问题，（其他车企）使用五代毫米波雷达的车型都会受到影响，其他（问题）暂时无法回应。”

公开资料显示，北汽极狐αT、魏派全新旗舰SUV“摩卡”、小鹏P7均搭载了博世第五代毫米波雷达。

至于马来西亚的这一波疫情对公司芯片供应的影响何时结束，上述人士透露：“这个要看马来西亚的疫情（发展情况）和供应商的产能规划情况。”

此前理想汽车CEO李想曾公开对外说，受制于疫情，尤其是马来西亚的现状，理想汽车每天都在为争取供给而作战，处境并没有比同行们更好。对于车辆产能来说，疫情依旧是巨大的风险因素。

今年8月，中国国内造车新企业中的另一家头部公司蔚来汽车，也曾受疫情影响销量出现下滑。当月，由于受南京疫情干扰，蔚来ES6和EC6的A、B柱内饰板单一供应商南条全兴工厂停工，对8月下旬ES6、EC6的生产产生了重大影响。蔚来汽车共交付5880辆，环比下降25.9%。

理想汽车今年来对于销量目标有着较高的期望，多次表示将努力在9月之前突破月销1万台。数据显示，今年9月，理想汽车共交付9433辆，与预期目标仅差不到600辆。但随着此次毫米波雷达供应商专用芯片受阻，理想汽车不得不下调其销量预期。

实际上，近来马来西亚疫情的爆发牵动着大量车企的心。因此国际大型跨国芯片公司在该国的封装测试工厂因疫情被迫关闭，全球汽车芯片供应短缺问题持续恶化。

丰田汽车最近也宣布，由于东南亚疫情蔓延导致零部件短缺，丰田汽车将在10月暂停14家日本工厂的生产，雷克萨斯与丰田品牌大量车型的生产受到限制。据悉，丰田正在寻找短缺的零部件的其他供应源，并计划在11月恢复正常运营。

此前已有多个欧美国家政府出面与马来西亚方面沟通，希望马来西亚方面可以给自己国家的车企优先供给车用芯片。而中国车企也有高层人员曾公开呼吁，希望国家可以出面协调这一问题。