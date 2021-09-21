朱立伦：党内明年要选举的人 都怕张亚中当选

国民党主席选战激烈，面对张亚中声势上涨，朱立伦今天说，张亚中口才好，讲得头头是道，民众听了很爽，但实不实际是另一回事；他并说，党内明年要选举的人，都害怕张亚中当选。

综合中央社、《联合报》、中时新闻网等报道，朱立伦今早接受广播专访时说，张亚中会获得一部份国民党党员青睐，是因为国民党前段时间没作为，太软不够强硬，大家恨铁不成钢。

朱立伦并说，因此当有人出来慷慨激昂时，像张亚中这样口才好、讲得头头是道，且没有从政过，因此怎么说都可以，民众听了就很爽；但实不实际、做不做得到，是另外一回事。

朱立伦也说，张亚中长期都是研究两岸关系的“统派教授”，他并强调这不是自己封的，而且网络和媒体报道都有提到。

朱立伦进一步指出，大家过去对张亚中的理论没有很关心和深究，比如张亚中说要签两岸和平备忘录，但没有人去深究内容是什么，就觉得很有道理，并给予支持；这有两个原因，第一是党员恨铁不成钢，第二是追求和平。但大家不知道这个内容很恐怖，“我们觉得不能接受”。

对于国民党籍台北市议员罗智强称基层害怕张亚中当选主席的说法，朱立伦说，罗智强反映出现状、真实面，党内明年要选举的人都害怕，因为台湾的主流社会还是希望安定与中道力量，如同罗智强所说的，投给某某某，就等于投给张亚中，这对候选人压力是非常大的。

国民党主席将于本周六（25日）改选，随着张亚中声量、支持度不断提升，让原本是候选人朱立伦与江启臣对决的局面，演变成三强鼎立的态势。