林郑称香港地产商很愿意配合政府政策

对于有报道指中国中央政府要求香港地产商配合解决房屋问题，香港特首林郑月娥今天（21日）回应说，无法证实或评论传闻，但她指出，香港地产发展商近年更愿意配合政府的土地政策，希望这种公私营合作在完善选举制度后能达至更大成效。

路透社此前引述消息人士报道说，中国官员在今年的闭门会议上向香港地产大亨发出信号，他们被告知“游戏规则已经改变”，政府不再愿意容忍“垄断行为”。消息引起市场震荡，香港五大地产商昨天股价受重创。

综合香港媒体报道，林郑月娥今天在行政会议前见记者时回应说，中央非常关心香港民生议题，尤其完善香港选举制度后，下个目标就是提升特区管治效能，为市民解决问题，目前首要是通关，第二是房屋问题。

她还说，本届政府已经大幅度调整房屋政策，包括向公营房屋倾斜、重置房屋阶梯等，现在主要是土地问题。

她说，发展商手里有私人拥有土地，政府可以用公权力收回发展商土地去兴建房屋，但她感受到这几年地产商比较愿意配合政府政策，包括通过土地共享计划发展公营房屋，一半过渡性房屋用地由发展商无偿借出，这种公私营合作共同解决民生问题的氛围，希望在完善选举制度后可达到更大的成效。

香港完善选举制度后首场选举19日举行，投票率接近九成。港府周一称，这象征落实“爱国者治港”原则的政治体制踏进新的里程，确保特区政权掌握在爱国爱港人士手中，从而推动香港实现良政善治。

另外，林郑月娥将于明天起到四川省成都市、重庆市及陕西省西安市进行连串公务访问，期间将出席川港高层会晤暨合作会议、泛珠三角区域合作会议，并将出席全运会闭幕式，并和广东省及澳门特区领导参加会旗交接仪式，9月28日回港。