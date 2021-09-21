中秋国庆前夕 茅台价格再次飞涨

中国中秋、国庆“双节”前夕，茅台酒价格飞涨，飞天茅台价格继续“飞天”，散瓶售价一度超过3000元（人民币，下同，626.48新元），整箱茅台的单瓶售价逼近4000元，远超1499元的官方指导价。

据《时代周报》报道，接近茅台相关人士透露，今年“双节”期间，茅台酒的市场投放总量将保证在7500吨以上，加上茅台1935和香溢五洲茅台酒两款新品，投放量合计将超8000吨。本次茅台酒省区市场要求经销商提高零售比例，严格执行100%拆箱、100%库存清零以及100%开票。

上述措施之外，茅台还推出了空瓶复购的举措，以提升飞天茅台开瓶率，但该政策同样存在争议。多名业内人士透露，贵州茅台集团董事长丁雄军上任不久，了解和熟悉情况需要过程，短期内难有新政策推出，提高出厂价和建议零售价需要平衡各方利益，理顺价格机制。

茅台酒售价长久以来牵动市场神经，而且挑战茅台新任掌门人的掌控能力。今年8月底，丁雄军接替高卫东出任茅台集团董事长，各方对他控价稳市寄予更高期待。

尽管丁雄军至今尚未公开发表有关控价的言论，但茅台已祭出新的控价举措。物美超市9月15日在公号公布了中秋国庆期间购买茅台酒的流程。物美超市将在“双节”期间共计投放7万瓶1499元的53度500毫升飞天茅台酒。其中，6万瓶由消费者以预约抽签的方式抢购。

跟以往相比，消费者在线上平台购买飞天茅台酒的规则从“抢购”变更为“预约抽签”。此外，各大平台还推出空瓶复购政策。

资深白酒从业人士郭佑辰认为：“目前来看，这是比较好的一种措施，主要是针对消费者，如果可以有效地让销售终端配合执行，并避免黄牛集中倒卖，会起到一定效果。但更多人购买茅台酒是基于商务宴请或人情往来需求，这项政策只能在小范围影响自饮消费群体，而高价茅台及黄牛手中的茅台还是存在大量市场需求。因此，该措施对控价难以起到决定作用。”

不过，此次推出的空瓶复购政策也存在争议。在业内人士看来，空瓶复购不应成为购买飞天茅台的前置条件，消费者应享有自由支配已购商品的权利。某种程度上，空瓶复购有损消费者权益。

茅台原董事长袁仁国掌舵后期，2017年至2018年5月期间，飞天茅台零售价升至2000元；进入“李保芳时代”后，飞天茅台零售价则超过2500元；2020年3月，高卫东执掌茅台之后，飞天茅台价格一路涨至超过3000元。

郭佑辰认为，茅台酒的价格是市场需求多年积累形成，指望一个奇招就把价格控制下来基本上是天方夜谭。