白宫发言人：美中关系是竞争而非冲突

联合国秘书长古特雷斯在过去的周末接受美国媒体访问时称美中两国关系“完全失调”并呼吁避免“冷战”，美国白宫发言人表示，美中之间是竞争而不是冲突关系。

据白宫网站发布的新闻稿，白宫新闻秘书普萨基在周一的白宫例行记者会上被问到古特雷斯的这番评论时说，“首先我要说，总统的观点以及本届政府的观点是，我们与中国的关系不是冲突，而是竞争，因此我们不同意对美中关系的这种描述”。

她说，美国总统拜登与中国国家主席习近平上周90分钟的通话涵盖了广泛议题，是一次坦诚的对话，肯定没有将争论升级，“中国虽然是一个我们可能对其参与国际事务的一些方式有异议的国家，但也有我们希望与之继续合作的领域”。

她也提及拜登即将在联合国大会上发表的讲话，”他将绝对明确地表明，他不会寻求与世界上任何国家的未来新冷战“。

普萨基最后强调，美国将继续追求自身的利益，继续提升全球优先事项，但（新冷战）不是美国的目标或政策。

第76届联合国大会一般性辩论周二将在纽约联合国总部拉开帷幕，拜登将首次在联大发表演说，这将是他出任美国总统以来的首次联大演讲。

法新社引述美国一名高级官员报道说，拜登将在联合国大会强调，他不相信“新冷战”思维。

这名美国高官说：“拜登总统将强调，他不相信把世界分割成几块的新冷战概念，他相信的是活力充沛、密集性、有原则的竞争。”