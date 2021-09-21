路透分析：恒大困境令全球投资者坐立不安 担心风险会像“滚雪球”

全球股市大跌后，投资者对负债累累的中国房地产公司中国恒大可能造成的影响惴惴不安，并在研判可能出现什么样的全面震荡。

路透社指出，目前许多美国投资者认为，作为中国第二大房地产开发商的恒大，其困境不大可能演变成为2008年雷曼兄弟倒闭时那样的系统性危机。

不过，美国股市的估值从历史来看依然过高，而且美国联邦储备委员会（简称美联储/FED）即将解除宽松货币政策，因此一些人担心，风险偏好若突然下降，全球市场可能很容易遭遇一场全面抛售。

“鉴于估值水平过高，我们对市场持非常谨慎的态度”，Connective Capital的投资组合经理Rob Romero说。其公司管理着1亿美元资产的科技对冲基金。“很难说扩散范围会有多大。我们希望看到美国市场展示韧性的迹象；否则就意味着会有更多风险像雪球一样越滚越大。”

在人们忧心恒大在全球金融体系中会造成多大的影响的同时，投资者和分析师则预期股市由于高估值也应该出现一次回调。

截至上周五，标普500指数的远期市盈率为21.6倍，接近20世纪90年代末互联网泡沫以来的最高水平。在本周一交易之前，该指数今年迄今已上涨18%以上。

据路透社报道，恒大的困境已经持续了几个月，其股价本周一大跌超过10%，中国监管机构警告称，如果恒大的债务问题稳定不下来，其3050亿美元的负债可能导致中国金融系统普遍蒙受损失。

该公司逾期还款可能引发交叉违约

恒大本周还将面临一个重大考验，来临周四（23日）需支付一笔8350万美元的利息。另外下周三（29日）还有一笔4750万美元的利息到期。

如果恒大未能在预定的还款日期后30天内付清利息，这两个债券都将违约。

人们对更大范围违约的担忧在全球蔓延，MSCI明晟全球指数下跌1.62%，恐录得两个月来的最差表现。投资者纷纷涌入美债等避险，使10年期美债收益率降至一周低点，美国10年期互换利差达到近六个月来最阔。

货币市场的表现也愁云惨淡，分析师提到三个月期伦敦银行同业拆放款利率（Libor）升至12.5个基点，为四周峰值，反映出对全球银行系统潜在压力的担忧。

Capital Generation Partners的首席投资官Robert Sears表示，几乎没有迹象表明，机构投资者在恒大持有过高杠杆头寸，从而引发流动性危机。

“到目前为止，大多数负面影响都限于中国房地产行业”，他说。“我认为目前为止没有对大多数对冲基金造成重大影响。”

在美国股票期权市场，交易员们似乎更倾向于从现有的对冲中获利，而不是采取更多保护手段防范更猛烈的抛售，即使波动率指数（VIX）处于四个月来的最高水平。

香橼研究的创始人Andrew Left也预期不会产生广泛冲击。香橼研究曾在2012年6月发表了一份报告，称恒大无力偿债并欺骗了投资者。

他说：“我不认为这将成为压垮全球经济的最后一根稻草。”

事实上，一些投资者表示，鉴于标普500指数夏季期间的涨势，以及华盛顿的债务上限之争和可能上调资本利得税等种种担忧，本周一股市下跌应该在意料之中。

富国资产管理的高级投资策略师Brian Jacobsen说：“进入9月后，我们认为，由于估值和乐观情绪如此之高，投资者的信心似乎有点容易出现急剧转变，但转变是短暂的。”