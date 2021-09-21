民进党民调：过半受访者反对拆蒋介石铜像

对于台湾促转会拆除”中正纪念堂拆除蒋中正铜像“的转型方案，民进党内部民调显示，高达58%的台湾受访者表示不支持。

据联合网报道，民进党内部民调显示，针对中正纪念堂转型为“反省权威历史公园”，支持者只有25%，不支持者却高达58%，仅民进党及基进党的支持者支持该决议多于反对。

民调显示，对于“中正纪念堂转型会拆蒋公铜像接受度”，能接受的民众占37%，不能接受的民众占54％。民进党人士认为，以民调结果来看，中正纪念堂转型在社会的接受度并不普及，可能还需要一段很长时间的说服过程。

台湾促转会此前公布“中正纪念堂园区转型方案”，未来中正纪念堂将转型成反省威权的历史公园。促转会并建议移除台湾前领导人蒋中正（蒋介石）铜像，预计年底前研拟相关法案配套、明年度上半年提出细节。

针对促转会公布的方案，行政院长苏贞昌曾表示，促转会是一个独立机关，基于法定职权从各方面搜集资料，向民众提出研究报告，对此“予以尊重”，政府对于相关的报告该如何做到最好，会持续沟通、联系，力求社会接受并做到圆满。

台总统府表示，台湾是多元社会，相关讨论也正持续进行，期待更多的有意义对话，凝聚更多的共识。

民进党人士也指出，中正纪念堂转型是大工程，凝聚社会共识是必要工作，也是执政党的责任。