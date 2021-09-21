台造猎隼防空导弹或在双十节首亮相

台湾双十节将举行展演，台湾制造的“猎隼”防空导弹，可望在双十节预演时首度亮相。

据联合网报道，台国防部已在新竹湖口国家校场成立训练指挥部，动员陆、海、空军装备进行训练。消息人士透露，台湾军方集结三军轮型武器装备，天弓导弹、爱国者导弹与雄三反舰导弹等机动装备，都将参演这项明显为国防战力展示的展演，地面受校装备序列预计本月29日首度预演，陆军八军团正在接装的“猎隼”防空导弹，届时可望首度亮相。

据悉，参加展演的台湾陆军航特部各型旋翼机、空军IDF战机等空中序列，已在桃园龙潭601旅及台中清泉岗进行空中校阅的练习，地面部队则由陆军成立训练指挥部，集结三军装备，主战的天弓、爱国者、雄风等陆基导弹，都将参演，规模不逊2015年纪念抗战胜利70周年的国防战力展示。陆军正接装的台造猎隼防空导弹届时可望首度对外亮相。

台湾陆军以“猎隼计划”为名，编列143亿余元（新台币，下同，6.95亿新元）向台湾中科院采购“新型野战防空武器系统”，其中包括246枚陆射天剑二型防空导弹。该导弹去年10月至110年9月执行资格作战测评，11月实施运车教育、12月验测运弹车铁运、陆运等测评项目，今年开始拨交，预划优先汰换八军团（南台湾）所使用老旧檞树导弹系统。