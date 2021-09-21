中国兴起“佛媛”热潮 官媒批狐狸尾巴藏不住

佛媛行程要和“佛”沾边，但这名网红在佛寺中拍照，却敞开僧服露出长裙，还将Dior戴妃包捧在前面。（互联网）

中国近期兴起的“佛媛”热潮不断受到网民质疑，有官方背景的中国媒体也发声批评说，闹剧该结束了。

中华全国总工会主办的《工人日报》今天（21日）发表题为《狐狸的尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的》的文章批评说，佛门清净，忽然混进去一群看似与世无争、实则物欲横流的名媛，实在是罪过，看着“佛媛”的社交发文下面的各种购物链接，让人不由想到《西游记》里各色妖孽，“狐狸的尾巴哪是穿了袈裟就能藏得住的”。

文章指出，“佛媛”们在镜头里意欲将自己打造成超凡脱俗的下凡仙子，但不能忘了人间富贵花的人设，虚荣心得到满足、流量变现更方便，搞不准还能找到富二代，反正信佛是假的，名牌也是假的，“只有骗流量、挣快钱的想法是没有变的”。

文章说，炫耀是门生意，吸引部分心态不成熟、价值观不正确的观众，要么为其买单，要么成为其中一“媛”，如此反复“生意越做越大，风气越来越歪”。

文章最后呼吁“佛媛”的闹剧该结束了，更希望“名媛”这个词能回归美好的本意。

据《新京报》此前报道，从字面理解，“佛媛”是指礼佛的名媛，但近年“名媛”一词被彻底玩坏，各种衍生“媛”都成了贬义词，数家短视频平台上“句句（文案）不离佛语，张张（照片）不离世俗”成了一些网红收割流量、财富变现的新密码。

报道指，随着“佛媛”风的兴起，不少网红扎堆寺庙排队拍照，把供游客礼佛、参观的清净之所，变成凹造型、出大片的机位，一些知名度较高的寺庙都不同程度被网红“霸占”。

