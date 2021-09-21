港“贤学思政”三成员 被拒保释还押至11月再讯

涉嫌违反香港国安法的学生组织“贤学思政”三名成员，今天下午在西九龙法院被提控；据报，这起案件最终押后至11月3日再讯，以待转介案件至区域法院，而三名被告也被拒绝保释，同时须还押候讯。

《星岛日报》、东网等港媒今天下午报道上述消息。

这三人分别为贤学思政召集人王逸战，秘书长陈枳森、前发言人朱慧盈。他们被控于2020年10月25日至2021年6月16日期间，在香港一同串谋和其他人串谋，煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以下以武力、威胁使用武力或者其他非法手段旨在颠覆国家政权行为，即推翻、破坏中国宪法所确立的中国根本制度；推翻中国中央政权机关或者香港特別行政区政权机关。

此前贤学思政在社交网站上称，警方国安处昨早6时40分上门拘捕王逸战及陈枳森。浸大编委会社交网站则称，浸大学生朱慧盈昨早约7时接获国安处来电，要求她到住所协助调查，她约两小时后抵达住所，国安处人员已在场等候。

香港警方国安处高级警司李桂华昨天说，贤学思政去年5月成立，共摆放41次街站，涉嫌在《香港国安法》成立后，仍然透过社交网站及摆放街站，宣扬煽动仇恨政府、不服从政府、颠覆国家政权及分裂国家的言论，近日更变本加厉，向相同信念的在囚者提供物资，招揽追随者，意图继续危害国家安全。

李桂华列举多个贤学思政过往言论的例子，包括在冠病疫情初期呼吁港人不要使用“安心出行”（记录市民出入不同场所的应用），填写假资料以破坏有关制度；还称下一场抗争可能是一场战争或革命，建议大家习武，对准港共和中共政权等。

李桂华说，警方将调查贤学思政资金来源及背后是否有金主。

王逸战此前接受立场新闻采访时说，该组织存在的价值便是要去试探政权的红线。

他此前也多次被捕。贤学思政6月4日在社交网站证实，王逸战在旺角摆放街站时被捕，警方指控他涉嫌在公众地方行为不检。6月11日，王逸战及贤学思政发言人黄沅琳，也因涉嫌煽惑他人参与非法集结及宣传或公布未经批准集结被捕。