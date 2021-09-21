下午察：北京环球影城要有“中国元素”？

中美关系冰冻，中国民众对美国影视文化却热情不减，昨天开园的北京环球影城门票一分钟售罄。众人在阴雨连绵的中秋佳节前夕蜂拥而至，一些人还穿着哈利波特服饰。

有中国人愿意排队90分钟体验哈利波特的禁忌之旅，也有中国人对北京环球影城不屑一顾。

一名微博用户就发飙：“国内五千年的文化底蕴，做不出来一个火爆的主题公园？”还有其他网民应和：“一个劲的吹捧国外的！”“对美国文化不感兴趣！”“这是一种文化侵蚀！”

一些中国网民对北京环球影城不屑一顾，但也有游客在度假区留影。（中新社）

中国官媒《环球时报》总编胡锡进昨夜在微博评论说，香港、上海迪士尼乐园与北京环球影城三个大型“洋主题公园”在中国落户，折射了中国经济进步和国民消费能力不断上升，“随着中国不断发展，国民视野同步开阔，民族文化自信也在上升，西方文化符号在中国社会中的吸引力应当说也过了前些年的巅峰期。然而，一些西方文化符号在中国仍有很大粉丝群，整个中国社会也对它们持友好态度。”

在胡锡进看来，“洋主题公园”能持续在中国凝聚人气，“反映的是中国社会对外部文化的开放、友好态度，这就是中国文化的整体包容性”。

中国不少游客昨日冒雨排队体验刚开幕的北京环球影城。（彭博社）

不过，留言区有不少反对他甚至谩骂的声音，有网民批胡锡进立场摇摆、人格分裂，有网民质问：“那里面不都是你老胡每天痛骂的美帝糟粕文化吗？”还有的调侃：“环球影城是《环球时报》办的？”

环球影城离不开受美国资本主义灌溉的好莱坞影视娱乐，属美国大众文化的板块。而美资全球扩张所带动的文化输出，让环球影城享誉国际，深入人心。中国民众对此的热衷程度，实际体现在访客量，也似乎不受中美关系恶化、国潮风高涨影响。至于这种热度是展示了“中国文化包容性”，还是纯粹被美国大片里的角色与故事吸引，则见仁见智。

北京环球影城的前世今生

首座环球影城——好莱坞环球影城——早在1964年就开园了，起初是为了让游客参观摄影棚和场景而设立的。多年后逐渐演变成如今的主题乐园，包括娱乐设施、酒店等。

许多到访美国的游客慕名而至，公司的标语是“洛杉矶娱乐之都”。随着好莱坞电影国际化，环球影城的招牌也享誉世界。位于日本大阪市与新加坡圣淘沙的环球影城，分别于2001年与2011年开业。

1964年开放的好莱坞环球影城是全球第一座环球影城。（互联网）

据《新京报》的梳理，早在2000年左右，北京就认为该市要发展娱乐旅游，从国外引进大型主题公园是最有效的。

在中国加入世界贸易组织（WTO）的2001年，关于北京环球影城的磋商紧锣密鼓。环球影城主题公园高层代表团当年10月与北京市签署《合资协议》，期间也做了大量的市场调研与规划。2002年底，主题公园的可行性研究完成，并于次年将项目建议书上报国家发展计划委员会，但“由于国家宏观调控政策，项目审批进程暂缓”。这一缓，就是五年。

直到2008年，北京市政府决定将环球影城项目作为拉动“后奥运北京”经济发展及旅游业结构调整升级的重点项目，再次上报国务院，但项目又多次搁浅。又过五年，2013年6月，国务院才同意北京市建设环球影城项目的意向。

北京环球影城到了2018年7月27日才正式开工建设。（中新社）

又等了五年，北京环球影城终于在2018年7月27日正式开工建设。为何项目如此命运多舛？官方没给明确答案，但据《中国房地产报》报道，2009年时任北京市发改委主任的张工说，国务院方面希望进一步压缩项目投资规模，并加入更多中国元素。另据《北京日报》报道，中共北京市委书记蔡奇上周四（16日）会见环球影城母公司、美国康卡斯特集团董事长兼首席执行官罗伯兹时，也提出希望园区“融入更多中国元素”。

有哪些中国元素？

据媒体上述报道，中国官方在北京环球影城开建前与建成后，已两次提出要融入中国元素。如今园区里有什么中国元素呢？

官方微博介绍，园区设施景点“反映中国悠久的文化传承”。官方网站介绍，园内有七个主题景区：哈利波特的魔法世界、变形金刚基地、功夫熊猫盖世之地、好莱坞、未来水世界、小黄人乐园、侏罗纪世界努布拉岛。

虽然“熊猫”与“功夫”确实属中国元素，但该景区的母体——美国动画电影系列《功夫熊猫》，依旧是好莱坞对中国文化的诠释，希望借此打入中国市场，并将美国观众所熟知的“熊猫”与“功夫”融合，两边通吃。电影当年在中国首映时，还遭到一些人的批评与抵制。

北京环球影城中的功夫熊猫景区。（互联网）

别的中国元素，就是附属于其他景区的细节，如小黄人乐园售卖的十二生肖系列产品、变形金刚景区的中国文化展示区等。其实，这些元素，是任何跨国企业在地化策略所涵盖的常规操作，如麦当劳在各国都会融入一些当地食物元素，但汉堡薯条的快餐文化仍是主旋律。而且，当地文化之只能点缀，不能“喧宾夺主”，不然就会影响原有的吸引力。

中国未来研究会旅游分会副会长刘思敏说，环球影城在代表美国娱乐文化最高水平的同时，更是伴随着全球化而产生的重要影响，其契合了现代人的精神需求，“中国元素的加入也要有一定的把握和衡量。如果做成了北京的‘唐人街’，中国老百姓又怎么愿意去那里旅游度假呢？”

刘思敏说：“至于这样的中国元素能不能被受众市场所接受，就等看开园后由旅客们来投票了。”——投票结果现在还没看到，但根据网民的讨论与中国媒体的报道，目前最受欢迎的景区应是哈利波特的魔法世界。

游客昨天在北京环球影城的哈利波特魔法世界主题景区游览。（新华社）

身穿哈利波特人物服饰、手握魔杖的中国旅客在北京环球影城哈利波特魔法世界景区拍照留念。（新华社）

北京环球度假区内的“未来水世界”景区，今天（31日）的演员表演吸引大量游客。（中新社）

未来真正的中国元素主题公园？

万达集团董事长王健林曾说：“作为中国首都和文化中心，在北京建环球影城主题公园项目欠妥。上海已经做了迪士尼主题公园项目，北京如果再建环球影城项目，意味着中国南北两大城市文化项目全部被美国元素所主导，搞得再好又有什么意义？因为不是中国的东西。”

“迪士尼实在不该来大陆”，王建林2016年5月22日在央视节目抛出豪言壮语：“我们万达会让迪士尼中国在未来20年都无法盈利。”

事实证明，上海迪士尼于2016年6月16日正式开业，仅一年后就实现盈利，这在其他国家的迪士尼也实属罕见。而王建林投入重资、要与迪士尼一争高下的的万达乐园如今销声匿迹。

王健林曾扬言，万达会让迪士尼中国在未来20年都无法盈利。（中新社）

正如搜狐用户“我爱学习俱乐部”分析，迪士尼凭借的超级IP吸引观众，而媒体网络、主题公园及度假村、影视娱乐、消费品以及互动娱乐五大业务板块，为这些IP构建了可以流转、增值的生态版图。而环球影城也是类似。

分析认为，中国主题公园管理层最缺乏的是对主题公园核心要素的了解，更缺乏对主题公园文化内涵的理解，尤其是对IP不够重视。

因此，原创优质的内容配上完整高能的产业链，是主题公园的成功基础，当然也少不了政策与资本的扶持，以及多个行业共同发展、互相协作产生共振。中国文化底蕴雄厚，一些国漫制作已有出色的成绩，但真正以中国元素主导的世界级主题公园的发展，恐怕还需要时间。

而在当下，一些中国未成年人在玩网游、刷抖音的时间被限制、崇拜的明星不再露脸后，或许会闹着让父母带他们去北京环球影城逛逛。