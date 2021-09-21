瑞幸咖啡：将与美国证券集体诉讼达成和解

此前陷入财务造假的瑞幸咖啡今天连续发布三则公告，宣布公司在重组计划和资本市场披露方面达到多项“里程碑式”进展，包括公司与美国集体诉讼的原告代表签署了1.875亿美元（2.54亿新元）的和解意向书；公司已向开曼法院正式提交了对可转债债权人的债务重组方案；以及公司正式向美国证券交易委员会（SEC）递交了包括经审计的财务报告在内的2020年年报。

据蓝鲸财经报道，财报显示，2020年瑞幸净收入为人民币40.334亿元（人民币，下同，8.44亿新元），较2019年增长33.3%，尽管疫情在2020年受到影响，主要受瑞幸咖啡优质产品平均销售价格上升的推动。截至2020年12月31日，累计交易客户超过6490万，而截至2019年12月31日为4060万。截至2020年12月31日，瑞幸咖啡在中国56个城市经营了3929家自营店，经营了874家合伙店。

瑞幸咖啡董事长兼首席执行官郭金义说：“2020年，我们实现了强劲的收入增长和盈利能力的提高。2021年，我们不断扩展和提升运营成果，我们的团队仍然致力于为客户提供高质量的产品和服务，并执行我们的战略计划，造福于所有利益相关者。”

瑞幸官方则表示，瑞幸咖啡现任管理层履新一年多来，在股东和董事会的支持下锐意改革，对之前战略和模式进行了根本性的调整创新，先破后立，取得了显著效果。