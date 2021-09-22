恒大未付到期贷款利息 债券付息日已临近

中国房地产开发商中国恒大集团未向至少两家主要贷款银行支付周一到期的利息，资金紧张的恒大距离中国历史上规模最大的债务重组之一又近了一步。

据彭博社报道，知情人士透露，截至当地时间周二晚间，恒大没有向相关银行支付利息。由于中国住建部已经告知银行称恒大无法按时支付利息，因此此举已经在银行预料之中。

目前尚不清楚银行是否会正式宣布恒大违约。两位知情人士说，一些银行在等待恒大提出贷款延期计划，然后再决定下一步。恒大下一个备受关注的偿债日期是周四，届时该公司应支付两笔债券的利息。

恒大负债超过3000亿美元（4058.4亿新元），其流动性紧张问题已经成为全球投资者关注的焦点。周一全球范围内出现风险资产大跌，市场担心恒大崩盘可能引发金融危机并拖累中国经济增长。

虽然许多观察人士预计中国政府将采取措施遏制恒大危机的影响，但官方对恒大困境的沉默让投资者感到不安。当局周三可能会释放信号，表明其愿意缓解系统性压力，因为在假期结束之后，中国央行将恢复每日的公开市场操作。

根据其最新财务报告，恒大从银行和包括信托在内其他金融机构的借款约5720亿元人民币 （1196.54亿新元），其中近一半将在不到一年的时间内到期。截至去年底，中国民生银行、中国农业银行和中国工商银行都在恒大的主要贷款银行之列。