消息：江苏限电规模史无前例 十余家钢厂关闭

在中国政府施压降低能耗以减少碳排放之际，经济规模与加拿大相当的江苏省正在限制行业的电力使用。

据彭博社报道，记者采访的十余名企业高管、地方媒体和研究人员透露，江苏许多工厂已经减产甚至停工了。这次限电规模史无前例，从9月第二周开始，至少要持续到本月底。

这些不愿具名的高管说，之前中国中央政府敦促江苏省政府加大努力实现今年的环保目标。

作为2060年碳中和计划的一部分，中国政府要求每个省制定一个能耗强度目标。江苏未能达标，所以被要求尽可能限电。据发改委上月发布的声明，还有几个省上半年的能耗强度降低进度目标和能源总量控制目标也较低。

江苏去年GDP约合1.59万亿美元（2.15万亿新元），略低于加拿大的1.64万亿美元。制造业占全省经济的40％以上，是电子，汽车和服装中心。此外江苏省还有几家重要的石化企业，包括恒力石化、东方盛虹、沙钢集团，他们占中国钢铁产量的10%，

据上述部分高管和行业研究人员的报告，江苏已有10多家钢厂完全关闭。部分生产商预计用电限制可能会持续到10月甚至11月 。行业咨询公司“我的钢铁”在报告中写道，浙江省的多数钢厂也收到了减产命令。

包括家电和服装企业在内的一些江苏小公司也被迫关闭。地方政府通知显示，一些城市的路灯和霓虹灯在晚上被关闭以节省电力。大型超市和商场被要求缩短营业时间，尽可能减少使用空调和电梯。