港地建会主席称 将讨论北京会地产商传闻

针对有媒体指北京曾在一个非公开会议上，要求香港地产商协助解决香港房屋短缺问题，香港地产建设商会执委会主席梁志坚回应，并不清楚有没有个別地产商会员曾与中央官员会面，而商会将于本周五（24日）举行例会，届时将讨论是否有中央官员会见个別会员的传闻等。

梁志坚昨天向《星岛日报》说，香港地产商一直有与港府商讨有关房屋政策问题，比如讨论如何增加房屋供应等，过去也曾反映地产商面对的困境，包括改划农地发展需时冗长等。

同时，梁志坚认为“明日大屿”填海造地计划，是“远水不能救近火”。因此，他希望港府增加卖地及加快审批农地改划程序，多管齐下解决香港土地及房屋供应不足问题。

香港特首林郑月娥在2018年提出“明日大屿”愿景，计划耗资6240亿港元（1111亿新元）在靠近中国大陆的水域填海造地1700公顷，以解决香港房屋短缺问题。

至于会否担心北京出手调控香港楼市，梁志坚形容地产商很紧张，但他认为不必要担心，并指北京最紧张的是有地产商“囤地”。

路透社上周五引述消息人士透露，北京在今年一个非公开会议上向香港地产商传达信息，要求他们协助解决香港严重的房屋短缺问题，并告诉他们“游戏规则已经改变”，不再容忍“垄断行为”。这个消息随后引起市场震荡，香港几家最大的地产商前天更因此股价暴跌。

林郑月娥昨天在记者会上没有对此作出评论，但她指出，北京非常关心民生议题，希望切实提升港府管治效能，为市民解决问题。“首要是通关……第二是需要一段时间才能解决的房屋问题。”

她并说，港府经过大幅度调整房屋政策，包括向公营房屋倾斜、重置房屋阶梯后，现在要解决的是土地问题。“地产商手里有私地，政府可以运用公权力在适当时候收回这些土地去发展公营房屋，解决一直困扰市民的问题，这些工作我们会继续做。”

林郑也说，地产商近年来都愿意配合港府政策，包括推行土地共享先导计划，无偿借地兴建过渡性房屋单位等。