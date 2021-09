习近平在联大会议宣布停止新建境外煤电项目

在中国的减排力度受外界关注之际,中国国家主席习近平在联合国大会上承诺,中国将不再新建境外煤电项目。

中国国家主席习近平今天(22日)凌晨(纽约时间21日下午3时25分)通过预录视频在第76届联合国大会一般性辩论致辞时作出新的减排承诺,试图向国际社会彰显中国的负责任大国形象。习近平强调,中国会“全力以赴”,大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,加快落实联合国2030年可持续发展议程。

习近平在15分钟的讲话中,围绕战胜疫情、复苏经济、加强合作共赢的国际关系理念,以及完善全球治理四大主题,对参与大会的联合国会员国元首和外交官阐述中国的立场。

在中美上月因美国冠病溯源报告展开激烈交锋的背景下,习近平在呼吁各国战胜疫情时重申,要弘扬科学精神,秉持科学态度,以及遵循科学规律。

随着福建省出现新一波疑似由入境人员引起的疫情,习近平也提醒各国加强国际联防联控,最大限度降低疫情跨境传播风险;凸显出中国继续严守边境的决心。

中美之间的疫苗外交竞赛持续白热化,在美国总统拜登预示将在明天的冠病峰会上宣布新的抗疫承诺后,习近平也提出将在全年对外提供20亿剂疫苗,以及向全球冠病疫苗获取机制(COVAX)捐赠1亿美元(1.35亿新元)的基础上,年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。

习近平也表明,中国将继续支持和参与全球科学溯源,并坚决反对任何形式的政治操纵。

习近平在敦促各国推动经济复苏时,则对持续推进高科技中企打压政策的拜登政府隔空喊话,呼吁“打造开放、公平、公正、非歧视的科技发展环境”。

他接着把焦点转向气候变化议题,重申中国力争在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和的目标;习近平也宣布,中国将不再新建境外煤电项目。美国总统气候问题特使克里8月31日至9月3日访华时曾敦促中国停止煤电厂投资,但当时的谈判未取得成果。

中美在大会上也再次展开围绕民主定义的意识形态论战。拜登较早致辞时不点名批评“世界上的威权主义正试图宣告民主时代的结束”(the authoritarianism of the world may seek to proclaim the end of the age of democracy),习近平则指出,一个和平发展的世界应该承载不同形态的文明,必须兼容走向现代化的多样道路。“民主不是哪个国家的专利,而是各国人民的权利”。

他也隐射阿富汗局势称,“近期国际形势的发展再次证明外部军事干涉和所谓的民主改造贻害无穷”。各国要大力弘扬和平、发展、公平正义、民主、自由的全人类共同价值,摒弃小圈子和零和博弈。

习近平重申了中美合作的前提,强调“国与国难免存在分歧和矛盾,但要在平等和相互尊重基础上开展对话合作”。

中国官方去年起开始明确“东升西降”的战略判断,但习近平在此次讲话中提出较温和的立场;他称,一国的成功并不意味着另一国必然失败,这个世界完全容得下各国共同成长和进步。他呼吁“要坚持对话而不对抗、包容而不排他,构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系,扩大利益汇合点,画出最大同心圆。”

中国曾多次在国际场合中批评美国的“伪多边主义”,并表明要改革和完善全球治理体系。在美国加速与盟友建立区域机制的同时,习近平呼吁“联合国应该高举真正的多边主义旗帜,成为各国共同维护普遍安全,共同分享发展成果,共同掌握世界命运的核心平台”。

他敦促联合国提升广大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权,在推动国际关系民主化和法制化方面走在前列,并且要平衡推进安全、发展、人权三大领域,制定共同议程,聚焦突出问题,“重在采取行动”,把各方对多边主义的承诺落到实处。