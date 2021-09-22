民众党立委拍片唱“塔绿班”嘲民进党掀网络舌战 

台湾民众党立法委员高虹安受邀在网络节目唱讽刺民进党支持者的“塔绿班”之歌，引爆绿营人士怒火，高虹安昨天（21日）回应时强势反击说，民进党政府防疫“八百多人死亡时，怎么没看你们这么大声”。

据台湾《联合报》报道，高虹安19日受名嘴朱学恒邀请，在网络节目中与朱学恒、资深媒体人黄暐瀚合唱用知名广告歌曲“绿油精”的旋律改编的“塔绿班之歌”，歌词中出现“塔绿班”、“绿畜”字眼，引发绿营人士及支持者不满。

民进党中执委郑宏辉前天在面簿发文痛斥说，改编曲“塔绿班”不但带有标签式的歧视词汇“塔绿班”，还包含强烈侮辱性的用语“绿畜”，强烈谴责高虹安带头说出撕裂族群的言论，要求高道歉甚至辞职。

不少民进党支持者也在高虹安面簿留言攻击，指她撕裂族群，反酸她“人可以长得不漂亮，但内心要美丽”。

国民党新北议员叶元之则认为，民进党根本是被戳到痛处、恼羞成怒，“塔绿班”只是网络梗，民进党支持者过去也以不雅字眼羞辱前总统马英九及国民党，现在却好意思讲得自己多高尚、多斯文。

面对争议，高虹安昨天强势回应说，没想到唱一首歌就遭到铺天盖地的网路霸凌。她说，“塔绿班”短时间爆红、引起社会共鸣，正因民进党支持者过于激进，只要有和党意不合的言论就四处出征，让“塔绿班成为刻在民众心底的名字”。

至于被指“撕裂族群”，她反击说，真正撕裂族群制造对立的正是不健康的一言堂环境，就是民众痛恨的“塔绿班”，这些人在检讨她唱歌时使出洪荒之力，但检讨政府防疫，八百多人死亡时，怎么没看到他们大声监督政府？

台北市长、民众党主席柯文哲昨天对此回应说，“塔绿班”这个词汇本来不是很流行，如今绿营一打，不但人尽皆知，还冲高了高虹安的声量，反而得到反效果。

“塔绿班”是阿富汗塔利班掌握阿富汗政权后台湾网络出现的政治类流行语，用以戏称民进党与其网军。