中国LPR连17月持平仍与MLF利率锚同步

中国央行周三公布的9月LPR（贷款市场报价利率）报价显示，一年期利率为3.85%，五年期以上品种利率4.65%，为连续第17个月持平。央行上周对9月中期借贷便利（MLF）等量平价续做，利率锚依旧坚守稳势；而在净息差缩窄的背景下，银行调整LPR报价动力依旧不足。

据路透社报道，东方金诚首席宏观分析师王青和高级分析师冯琳谈到，在净息差收窄至历史低位附近背景下，商业银行下调关键贷款利率定价参考基准的动力不足。

他们并认为，尽管在跨周期调节下，本轮稳增长政策力度相对温和，年内MLF利率下调的可能性不大，但这并不意味着接下来LPR报价也会一直保持不动。为加大对实体经济支持力度，四季度央行有可能再次实施降准；累积效应下，届时一年期LPR报价下调的可能性会显著增大，幅度可能在0.05至0.1个百分点之间。

此前的调查显示，本月中期借贷便利（MLF）续做时操作利率仍稳如磐石，故95%的受访人士预测本月LPR报价亦将按兵不动。

中国央行上周三对9月MLF等量平价续做，面对到期规模偏大，央行此举维稳月中缴税、跨季及缓冲地方债发行压力等可谓一举多得，亦表明稳健偏宽政策基调依然未变。

中国央行2019年8月推出LPR新机制，一年期品种当年内三次下调，累计降幅为16个基点（bp）至4.15%；新增的五年期以上品种2019年8月首次报在4.85%，随后在当年11月下调一次至4.80%。2020年，一年和五年期LPR各下调两次，其中一年期累计下调30个bp，五年期累计下调15bp。