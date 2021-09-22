施永青称中央向地产商施压的说法言过其实

香港房地产代理集团中原地产创办人施永青说，媒体报道“中央向香港地产商施压”的说法言过其实。

据《星岛日报》报道，施永青今早在电台节目上说，地产商在香港房屋问题上一直扮演重要角色，中央寻求地产商支持和配合，较易落实房屋政策。但他不相信中央会“指示”地产商做任何事情，将他们“逼到墙角”，有关报道的内容言过其实。

路透社上周五引述消息人士透露，北京在今年一个非公开会议上向香港地产商传达信息，要求他们协助解决香港严重的房屋短缺问题，并告诉他们“游戏规则已经改变”，不再容忍“垄断行为”。网媒“香港01”昨天也引述消息人士称，中国国家主席习近平曾在2018年一个内部会议上表明，“香港商界影响中央治港政策的日子已一去不复返”。

施永青指出，香港地产商作为私营机构，营商以获利为主，《基本法》列明港人买卖物业享有保障，即使政府收回私人土地，都要提供合理赔偿，游戏规则“没得改”。

对于报道称中央表明不再容许垄断行为，施永青强调，香港有竞争法，地产商不能有垄断行为，过去政府审批农地改划进展缓慢，叫价与市场脱节，如果有措施配合，地产商有能力提升每年建屋量。他赞成改组城规会，让成员在审批农地改划时，将提高住宅供应量放在压倒性的优先位置。