立陶宛建议消费者不买并扔掉现有中国手机

立陶宛国防部建议消费者避免购买中国手机，并建议人们扔掉他们现有的中国手机，因为一份政府报告认定这些设备具有内置审查功能。

据路透社报道，立陶宛国营网络安全机构周二表示，中国智能手机巨头小米在欧洲销售的旗舰手机具有检测和审查“自由西藏”或“民主运动”等词汇的内置功能。

立陶宛国防部国家网络安全中心在报告中说，小米的Mi 10T 5G手机已经为“欧盟地区”关闭该功能，但可以随时远程开启。

“我们的建议是不要购买新的中国手机，并尽可能快地处理掉已经购买的手机”，立陶宛国防部副部长Margiris Abukevicius在介绍该报告时透露。

据报道，立陶宛国家网络中心的报告还指出，小米手机在向新加坡的一个服务器发送加密的手机使用数据。报告也称，在中国华为的P40 5G手机中发现一个安全漏洞，但在中国一加手机（OnePlus）中没有发现安全漏洞。

新加坡网络安全局23日回应说，当局注意到相关报道，并已与相关机构和国际机构联系，以了解更多情况。

华为驻立陶宛的代表告诉BNS新闻网，其手机不会向外发送用户数据。

台湾今年7月宣布将在立陶宛设立“驻立陶宛台湾代表处”，是台湾在中国大陆邦交国设立的第一个以“台湾”为名称的代表处。此举引起了北京的强烈反弹，在上个月召回驻立陶宛大使，立陶宛也在9月召回了驻华大使。