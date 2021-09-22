软银称将继续投资中国 但更加谨慎

中国最大的外国投资者之一——软银集团的首席运营官Marcelo Claure称，该公司计划在支持中国初创企业方面更加谨慎地行事，但将继续做交易。

据彭博社报道，这家日本企业集团的股价最近几周承压，因为北京监管机构对中国科技行业的整顿不断扩大并冲击了软银一些大宗投资——包括阿里巴巴股票的价值。

“就像其他在中国大举投资的投资者一样，我们正在密切关注我们所投公司的情况”，Claure在接受采访时说。“我们绝不会放弃中国什么的。我们只是会更加谨慎。”

据报道，软银过去对其未来在华战略基本上保持了沉默。创始人孙正义曾在8月的业绩发布会上表示，新规实施将需要时间，但他相信估值最终会反弹。孙正义还称，软银同时将暂停在中国的投资。

“根据新规，一年或两年后，我认为局势会清晰得多”，孙正义在8月10日表示。“一旦局势变得清晰，我们就将考虑恢复在中国的积极投资。”

孙正义当时表示，软银最近已经削减了在中国的投资。他说，中国资产在其总投资组合中所占比例为23%，但在新投资中所占比例仅为11%左右。Jefferies分析师Atul Goyal估计，仅阿里巴巴就高占软银总资产价值的40%。

阿里巴巴股价今年以来下跌超过35%。网约车巨头滴滴自6月底上市以来暴跌46%。软银持有滴滴约20%的股权，这是其愿景基金的最大单一投资。

”Claure说：“我们仍然相信，由于人口状况以及作为科技领头羊之一的崛起，中国有巨大的潜力......我们仍将投资，也许规模会更小。但我们是全球性投资者。我们做的就是把资金分配到世界各地的事。”